Francijo preplavili protestniki in ponovno ni mirno: policisti uporabili solzivec in vodni top (VIDEO)

Policija v Parizu je na shodu, ki je že prispel do cilja, naštela 110.000 ljudi, razmere pa je ocenila kot mirne. Sprevod je bil v prestolnici dovoljen na eni sami poti. Pred tem so policisti odredili umik vseh ljudi na Trgu Bastilje, kjer so shod prepovedali. Na čelu tega sprevoda je bil tudi skrajno levi politik in kandidat na predsedniških volitvah prihodnje leto Jean-Luc Melenchon. Kot je dejal, bo moral francoski predsednik Emmanuel Macron dojeti, da »se bo to dogajalo vsak teden in da je čas, da popusti«, saj da mu ne bo preostalo drugega kot odhod.

Policija je po lastnih navedbah ustavila in pregledala več kot 3000 ljudi, 65 pa jih je med protesti v prestolnici pridržala. Po vsej državi je bilo aretacij že dopoldne več kot 130. Demonstracije potekajo tudi v številnih drugih mestih, v katerih za varnost skupno skrbi 70.000 policistov, več kot minuli teden, ko niso mogli obvladati nasilnih izgredov ob robu. Ponekod so v veljavi omejitve in prepovedi, drugod pa so proteste dovolili, poleg Pariza med drugim tudi v Lillu, Marseillu, Strasbourgu in Grenoblu.

Uporabili solzivec in vodni top

Ponekod je policija proti protestnikom uporabila solzivec, da bi jim preprečila pohode proti središčem mest. O tovrstnem ukrepanju policije poročajo iz Lyona, Lilla, Toulousa, Nantesa, Marseilla in Bordeauxa. V Lyonu na jugovzhodu države je policija denimo s solzivcem razgnala okoli 1000 protestnikov blizu mestnega središča, kjer shodi niso dovoljeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Policija je po izbruhu nasilja ponekod uporabila tudi vodni top, med drugim v Nantesu, Lillu in Nici, poročajo francoski mediji.

Francoski notranji minister Laurent Nunez je pred tem posvaril, da ne bodo dovolili kakršnegakoli nasilja ali motenja javnega reda. Dopoldne je sporočil, da je policija dotlej pridržala 135 ljudi. Obenem je v posredovanjih pred protesti zasegla različne predmete, vključno z improviziranim orožjem, pirotehniko in plinskimi maskami.

Protesti potekajo v organizaciji sindikatov in t. i. gibanja rumenih jopičev, ki so stali že za valom protestov pred osmimi leti. Danes so bili kritični do »avtoritarnega zdrsa« oblasti in za naslednjo soboto 31. oktobra napovedali nove shode. Poleg visokih življenjskih stroškov in zahtev po spremembah, ki bi zlasti mladim omogočile boljšo prihodnost, so protestniki izražali tudi jezo zaradi odločitve oblasti, da prepovejo shode, ki jih niso organizirali sindikati, in da protestnike zadržijo stran od središče mest. Protestniki so se danes zbrali tudi v Orleansu, kjer ob začetku predvolilnega kongresa skrajno desnega Narodnega zbora izražajo nasprotovanje »rasizmu, fašizmu in imperializmu«. Mirnega shoda se je po oceni oblasti udeležilo 13.000 ljudi.