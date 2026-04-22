Francosko nebo zavzeli zmaji, in to kakšni! (FOTO)

V francoskem kraju Bercku-sur-Mer so v soboto odprli 39. mednarodni festival zmajev. Nad obalo so se dvignili lepotci vseh barv in velikosti, med motivi pa so izstopala morska bitja. Med najbolj markantnimi je bila figura velikanskega morskega psa, ki je preletaval navdušene obiskovalce.

Festival, ki traja do 26. aprila, na obalo privablja navdušence in tekmovalce z vseh koncev sveta. Ob občudovanju velikanskih zmajev se obiskovalci zabavajo tudi ob navijanju za tekmovalce, ki sodelujejo v drugi izvedbi svetovnega pokala v akrobatskem letenju zmajev. Med seboj se pomeri 80 pilotov iz Francije, Španije, Italije, Velike Britanije, Nemčije, Kanade, Kitajske, Tajvana, Kolumbije in Nizozemske.

V okviru festivala bodo skušali podreti svetovni rekord: hkrati naj bi v nebo namreč dvignili od 20 do 25 zmajev trilobitov, dolgih od 24 do kar 100 metrov. Paša za oči bo tudi velika zračna skupinska slika iz zmajev, večja od 300 kvadratnih metrov, ki jo bodo ustvarili obiskovalci, natančnega motiva pa organizatorji v programu niso razkrili. Nočno nebo pa bo obarval pirotehnični spektakel. Leta 1987 so se v Bercku prvič zbrali ljubitelji zmajev, dogodek pa je nato z leti prerasel v eno najbolj znanih svetovnih srečanj te vrste. »To je res DNK našega letovišča,« je za francoski časnik Le Figaro povedal Romain Roger iz berške mestne uprave.

Med najbolj mogočnimi zmaji je bil morski pes. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters