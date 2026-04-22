  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FESTIVAL

Francosko nebo zavzeli zmaji, in to kakšni! (FOTO)

V soboto se je v Berck-sur-Mer začel zmajarski festival, Na sporedu tudi svetovni pokal v akrobatskem letenju.
Na nebo so se povzpele pisane figure. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Na nebo so se povzpele pisane figure. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Med najbolj mogočnimi zmaji je bil morski pes. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Med najbolj mogočnimi zmaji je bil morski pes. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Da dobro vodiš takšnega zmaja, moraš biti pravi mojster. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Da dobro vodiš takšnega zmaja, moraš biti pravi mojster. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Na nebo so se povzpele pisane figure. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Med najbolj mogočnimi zmaji je bil morski pes. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Da dobro vodiš takšnega zmaja, moraš biti pravi mojster. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
A. J.
 22. 4. 2026 | 23:31
1:54
A+A-

V francoskem kraju Bercku-sur-Mer so v soboto odprli 39. mednarodni festival zmajev. Nad obalo so se dvignili lepotci vseh barv in velikosti, med motivi pa so izstopala morska bitja. Med najbolj markantnimi je bila figura velikanskega morskega psa, ki je preletaval navdušene obiskovalce.

Med figurami so tokrat izstopala morska bitja.

Festival, ki traja do 26. aprila, na obalo privablja navdušence in tekmovalce z vseh koncev sveta. Ob občudovanju velikanskih zmajev se obiskovalci zabavajo tudi ob navijanju za tekmovalce, ki sodelujejo v drugi izvedbi svetovnega pokala v akrobatskem letenju zmajev. Med seboj se pomeri 80 pilotov iz Francije, Španije, Italije, Velike Britanije, Nemčije, Kanade, Kitajske, Tajvana, Kolumbije in Nizozemske.

To je res DNK našega letovišča.

V okviru festivala bodo skušali podreti svetovni rekord: hkrati naj bi v nebo namreč dvignili od 20 do 25 zmajev trilobitov, dolgih od 24 do kar 100 metrov. Paša za oči bo tudi velika zračna skupinska slika iz zmajev, večja od 300 kvadratnih metrov, ki jo bodo ustvarili obiskovalci, natančnega motiva pa organizatorji v programu niso razkrili. Nočno nebo pa bo obarval pirotehnični spektakel. Leta 1987 so se v Bercku prvič zbrali ljubitelji zmajev, dogodek pa je nato z leti prerasel v eno najbolj znanih svetovnih srečanj te vrste. »To je res DNK našega letovišča,« je za francoski časnik Le Figaro povedal Romain Roger iz berške mestne uprave.

Med najbolj mogočnimi zmaji je bil morski pes. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Med najbolj mogočnimi zmaji je bil morski pes. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Da dobro vodiš takšnega zmaja, moraš biti pravi mojster. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Da dobro vodiš takšnega zmaja, moraš biti pravi mojster. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Berck-sur-MerZmajizmajarski festivalFrancija
ZADNJE NOVICE
23:31
Novice  |  Svet
FESTIVAL

Francosko nebo zavzeli zmaji, in to kakšni! (FOTO)

V soboto se je v Berck-sur-Mer začel zmajarski festival, Na sporedu tudi svetovni pokal v akrobatskem letenju.
22. 4. 2026 | 23:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki