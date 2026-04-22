Galerije Davida Geffena: betonska ameba v mestu angelov

V Los Angelesu so v nedeljo v novi stavbi Muzeja umetnosti okrožja Los Angeles (LACMA) odprli Galerije Davida Geffena. Stavbo, katere gradnja je stala 615 milijonov evrov, je zasnoval švicarski arhitekt Peter Zumthor. Ogromna in ukrivljena betonska konstrukcija se razteza čez znameniti bulvar Wilshire v središču mesta. Prvi obiskovalci bodo lahko vanjo vstopili 4. maja, to nedeljo pa so jo podrobneje razkazali članom muzeja. Galerije so poimenovane po znanem glasbenem in filmskem producentu ter filantropu Davidu Geffenu, ki je leta 2017 za njihovo gradnjo doniral 150 milijonov dolarjev. Zasebni donatorji so h gradnji primaknili kar 80 odstotkov stroškov, preostalih 20 odstotkov pa je šlo z računa okrožja Los Angeles, ki je tudi lastnica galerij.

615 MILIJONOV EVROV je stala gradnja.

Vse od začetka projekta leta 2016 je bilo veliko kritik na račun površine razstavnega prostora. Nove galerije imajo namreč 930 kvadratnih metrov manj razstavnega prostora kot prejšnje, porušene stavbe. Arhitekturni kritik Christopher Knight iz časopisa LA Times je tako opozarjal, da je zbirka LACMA v zadnjih letih vztrajno rasla, zdaj pa da ni le manj razstavnega prostora zanjo, ampak da tudi obstoječega prostora zaradi njegove oblike ni mogoče razširiti.

Nekaterim pa ni všeč oblika stavbe. Revija Architectural Record jo je leta 2014 opisala kot »kepo, ki je pogoltnila Wilshire Boulevard«. Da stavba spominja na amebo, je dejala ena od obiskovalk, ki si je stavbo lahko ogledala pred odprtjem. Četudi bodo nekateri še vihali nos nad novo losangeleško pridobitvijo, pa nihče ne more mimo dejstva, da je LACMA največji umetnostni muzej na zahodu Združenih državah Amerike. Pa tudi, da hrani enciklopedično zbirko več kot 150.000 umetniških del – od staroegipčanskih umetnosti do sodobne umetnosti z vsega sveta. Ena od značilnosti galerij je tudi to, da tam zbirke niso razporejene po kronološkem, ampak po tematskem okviru. Novoimenovani direktor LACMApravi, da se na tak način zagotavlja, da noben umetnik ni »zadaj«, ampak »so vsi spredaj«.