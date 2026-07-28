Ganljiva podrobnost tragedije bosanskih alpinistov na Elbrusu: z zakoncema našli mrtvo tudi njuno Maciko (FOTO)

Tragična usoda petih bosansko-hercegovskih planincev, ki so umrli med vzponom na ruski Elbrus, je dobila še posebej pretresljivo nadaljevanje. Reševalci so ob truplih zakoncev Alme in Denisa Okanović našli tudi njuno mačko Maciko, ki je bila dolga leta nepogrešljiv del njunih planinskih odprav.

Macika ni bila običajna hišna mačka. Zakonca sta jo pred leti posvojila in namesto življenja med štirimi stenami z njo raziskovala gore, gozdove in naravo. Kmalu je postala njuna stalna spremljevalka ter osvojila številne vrhove, tudi takšne na več kot 3000 metrih nadmorske višine. Skupaj so prehodili skoraj vse pomembnejše planinske poti v Bosni in Hercegovini ter širši regiji, pot pa jih je večkrat vodila tudi po Evropi. Njihove dogodivščine je spremljalo na tisoče ljudi na Facebookovi strani Trio Fantastiko, ki je ime dobila prav po nenavadni trojici. Na fotografijah je bila Macika pogosto v ospredju – sedela je na ramenih svojih lastnikov, potovala v planinskem nahrbtniku ali pozirala na osvojenih vrhovih. Zaradi tega je postala prepoznaven simbol njunih odprav.

Le dva dni pred tragedijo sta Alma in Denis objavila fotografije z aklimatizacijskega vzpona na 4500 metrov. Ob njih sta zapisala: »Uspešno smo opravili aklimatizacijski vzpon do 4500 metrov. Nocoj ob 1. uri se odpravljamo na glavni vzpon. Držite pesti – pred nami je največji izziv doslej. Macika se odpravlja proti najvišjemu vrhu Evrope.« Nihče ni slutil, da bo to njuna zadnja objava.

Po zadnjih informacijah so reševalci Maciko našli v nahrbtniku skupaj z zakoncema Okanović. Tudi ona vzpona ni preživela. Ganljiva zgodba je pretresla številne ljubitelje gora in živali, saj je do zadnjega trenutka ostala ob ljudeh, ki so ji ponudili dom in z njo delili življenje, polno poti, narave in avantur.

V tragediji na Elbrusu je sicer umrlo pet članov odprave iz Bosne in Hercegovine, med njimi zakonca Alma in Denis Okanović, zdravnica Amela Okanović, Almir Krivdić in Nermin Talam. Dva člana odprave sta nesrečo preživela. Do tragedije je prišlo po nenadnem poslabšanju vremena na višini okoli 5100 metrov, ko so skupino zajeli močan veter, nizke temperature in izjemno zahtevne razmere za gibanje ter reševanje.