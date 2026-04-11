Ganljiva zgodba ženske in njene psičke: obe preboleli kruto bolezen

Zgodba Vickie Doogan iz angleškega Ascota priča o neverjetni povezanosti med človekom in živaljo. Ko je Vickie, takrat stara devetintrideset let, prvič zbolela za rakom dojke, je bila na vrhuncu moči, poročajo britanski mediji. »Ko sem prvič izvedela za diagnozo, me je povsem sesulo. Bila sem stara 39 let, fit, zdrava in na dojki sploh nisem imela bulice,« se spominja Vickie, ki je bolezen odkrila zaradi bolečine pod pazduho. Sledilo je brutalno zdravljenje s kemoterapijo, ki ga je prestala z močno voljo, in lumpektomija za odstranitev preostalega raka.

Vendar se je leta 2018 bolezen vrnila. Ponovna diagnoza pri štiriinštiridesetih letih je prinesla spoznanje, da nosi gensko mutacijo BRCA2, kar je pomenilo precej večjo nagnjenost k raku. Vickie se je odločila za preventivno dvojno mastektomijo, da bi preprečila novo vrnitev raka. »Leta 2018, ko so mi spet diagnosticirali raka, preprosto nisem mogla verjeti,« pravi. Operacija je potekala dobro, rekonstrukcijo pa so ji opravili že naslednji dan. Ravno v tistem obdobju okrevanja, oktobra 2018, je v njeno življenje stopila Dolly, mešanka med pudljem in bišonom. Vickie si jo je omislila, da bi se doma počutila bolj umirjeno in prijetno. »Dolly sem dobila po svoji drugi diagnozi, da bi mi bila za družbo, saj sem bila veliko doma. Je kot moja senca, je najbolj popoln mali pes,« jo opisuje.

Simbolična fotografija. FOTO: Eric Gaillard Reuters

Strašen preobrat

Usoda pa je imela nenavaden in krut načrt. Februarja 2026, sedem let po tem, ko je Dolly postala njena družabnica, je prišlo do šokantnega preobrata. Vickie je psičko peljala k veterinarju zaradi težav z želodcem, a je rutinski pregled razkril bulico pod eno od bradavic. Diagnoza je bila srhljivo znana: rak dojke. »Bila sem v šoku, sploh nisem vedela, da so pri psih potrebne in mogoče mastektomije,« se spominja Vickie. Dolly je morala prestati enak poseg kot njena lastnica. Ko so jo ljudje opazovali med okrevanjem, so dejali, da je psička kot zrcalo svoje skrbnice. »Opomogla si je prav tako hitro kot jaz, ljudje so govorili, da je, kot bi zrcalila moj način spopadanja z boleznijo,« pravi Vickie.

Danes sta obe zdravi. Vickie svojo zgodbo zdaj deli z javnostjo v upanju, da bi ljudje videli, da diagnoza ne pomeni konca. »Zdaj spet živim svoje najboljše življenje, vse to je v moji preteklosti. Želim, da ljudje vedo, da čeprav je rak dojke strašljiv, lahko po njem še vedno živiš polno življenje,« zaključuje Vickie, ki danes ponosno stoji ob svoji štirinožni prijateljici. Obe sta preživeli isto preizkušnjo, prestali enako zdravljenje in skupaj dokazali, da so nekatere vezi močnejše od vsake bolezni.