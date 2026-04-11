NEVERJETNA IZPOVED

Ganljiva zgodba ženske in njene psičke: obe preboleli kruto bolezen

Bolezen je odkrila zaradi bolečine pod pazduho.
Simbolična fotografija. FOTO: Toshiharu Arakawa Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Toshiharu Arakawa Getty Images/istockphoto
N. P.
 11. 4. 2026 | 21:13
Zgodba Vickie Doogan iz angleškega Ascota priča o neverjetni povezanosti med človekom in živaljo. Ko je Vickie, takrat stara devetintrideset let, prvič zbolela za rakom dojke, je bila na vrhuncu moči, poročajo britanski mediji. »Ko sem prvič izvedela za diagnozo, me je povsem sesulo. Bila sem stara 39 let, fit, zdrava in na dojki sploh nisem imela bulice,« se spominja Vickie, ki je bolezen odkrila zaradi bolečine pod pazduho. Sledilo je brutalno zdravljenje s kemoterapijo, ki ga je prestala z močno voljo, in lumpektomija za odstranitev preostalega raka.

Vendar se je leta 2018 bolezen vrnila. Ponovna diagnoza pri štiriinštiridesetih letih je prinesla spoznanje, da nosi gensko mutacijo BRCA2, kar je pomenilo precej večjo nagnjenost k raku. Vickie se je odločila za preventivno dvojno mastektomijo, da bi preprečila novo vrnitev raka. »Leta 2018, ko so mi spet diagnosticirali raka, preprosto nisem mogla verjeti,« pravi. Operacija je potekala dobro, rekonstrukcijo pa so ji opravili že naslednji dan. Ravno v tistem obdobju okrevanja, oktobra 2018, je v njeno življenje stopila Dolly, mešanka med pudljem in bišonom. Vickie si jo je omislila, da bi se doma počutila bolj umirjeno in prijetno. »Dolly sem dobila po svoji drugi diagnozi, da bi mi bila za družbo, saj sem bila veliko doma. Je kot moja senca, je najbolj popoln mali pes,« jo opisuje.

Simbolična fotografija. FOTO: Eric Gaillard Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Eric Gaillard Reuters

Strašen preobrat

Usoda pa je imela nenavaden in krut načrt. Februarja 2026, sedem let po tem, ko je Dolly postala njena družabnica, je prišlo do šokantnega preobrata. Vickie je psičko peljala k veterinarju zaradi težav z želodcem, a je rutinski pregled razkril bulico pod eno od bradavic. Diagnoza je bila srhljivo znana: rak dojke. »Bila sem v šoku, sploh nisem vedela, da so pri psih potrebne in mogoče mastektomije,« se spominja Vickie. Dolly je morala prestati enak poseg kot njena lastnica. Ko so jo ljudje opazovali med okrevanjem, so dejali, da je psička kot zrcalo svoje skrbnice. »Opomogla si je prav tako hitro kot jaz, ljudje so govorili, da je, kot bi zrcalila moj način spopadanja z boleznijo,« pravi Vickie.

Danes sta obe zdravi. Vickie svojo zgodbo zdaj deli z javnostjo v upanju, da bi ljudje videli, da diagnoza ne pomeni konca. »Zdaj spet živim svoje najboljše življenje, vse to je v moji preteklosti. Želim, da ljudje vedo, da čeprav je rak dojke strašljiv, lahko po njem še vedno živiš polno življenje,« zaključuje Vickie, ki danes ponosno stoji ob svoji štirinožni prijateljici. Obe sta preživeli isto preizkušnjo, prestali enako zdravljenje in skupaj dokazali, da so nekatere vezi močnejše od vsake bolezni.

pesrakrak dojkoperacijabolezenzdravljenjezdravjekemoterapijapreventivakužapudeljhišni ljubljenčki
NEVERJETNA IZPOVED

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
