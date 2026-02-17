  • Delo d.o.o.
OGROŽENA VRSTA

Ganljivi prizori: petsto želvic ob selitvi pospremil aplavz

Izvalile so se v zavetišču, kjer se trudijo ohraniti vrsto. Ogrožajo jih zlasti plastika in podnebne spremembe.
Za domačine in obiskovalce je selitev želvic praznik. FOTO: Profimedia
Za domačine in obiskovalce je selitev želvic praznik. FOTO: Profimedia
A. J.
 17. 2. 2026 | 16:15
2:40
A+A-

Na obali filipinske pokrajine Cavite so se pred dnevi odvili prizori, ki so marsikomu segli do srca. Kar 500 mladičev ogrožene zelenkaste želve je iz zavetišča Pawikan Sanctuary prvič zakorakalo proti odprtemu morju. Drobna telesca so se, obkrožena z množico domačinov in obiskovalcev, počasi prebijala čez pesek in izginjala v valovih. Dogodek je potekal v okviru festivala, namenjenega ozaveščanju o varovanju oceanov. Organizatorji so poudarili, da želijo z njim zaščititi ogroženo vrsto, povečati stopnjo preživetja mladičev ter javnosti približati pomen ohranjanja morskega ekosistema. Zelenkasta želva velja za eno najmanjših vrst morskih želv, a kljub temu prepotuje tisoče kilometrov. Mednarodna zveza za varstvo narave jo uvršča med ogrožene vrste. Največje grožnje so izguba gnezdišč, onesnaževanje morij, podnebne spremembe ter nezakonit lov.

V naravi le majhen odstotek izvaljenih želv doseže odraslost.

Festival v Naicu ni le simbolična gesta. Vključuje delavnice za šolarje, predavanja o podnebnih spremembah, akcije čiščenja obale in predstavitve trajnostnega ribolova. Organizatorji želijo prebivalcem pokazati, kako lahko vsak posameznik postane varuh morskega okolja, od zmanjševanja uporabe plastike do odgovornega ravnanja z odpadki. Dogodek poteka v času, ko so vprašanja podnebne politike znova v središču mednarodnih razprav. Nedavna odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa o umiku Združenih držav iz Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja ter iz več mednarodnih okoljskih sporazumov, med njimi tudi pariškega, je sprožila burne odzive. Okoljske organizacije opozarjajo, da takšne poteze slabijo globalna prizadevanja za omejevanje podnebnih sprememb, ki neposredno vplivajo tudi na morske ekosisteme.

Na Filipinih so obalne skupnosti v zadnjih letih okrepile prizadevanja za zaščito gnezdišč. Zavetišče Pawikan Sanctuary skrbi za varno inkubacijo jajc, varuje plaže pred plenilci in tihotapci ter organizira nadzorovane izpuste mladičev v morje. Strokovnjaki poudarjajo, da v naravi le majhen odstotek izvaljenih želv doseže odraslost, zato ima vsaka rešena generacija velik pomen. Ko so se zadnji mladiči izgubili v modrini Južnokitajskega morja, je na plaži zato – upravičeno – završal aplavz.

Dogodek je potekal v okviru festivala za ozaveščanje o varovanju oceanov. FOTO: Profimedia
Dogodek je potekal v okviru festivala za ozaveščanje o varovanju oceanov. FOTO: Profimedia

Logo
