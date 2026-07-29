Gasilci so ostali brez članov, v požarih so trije izgubili življenje

Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta danes umrla dva gasilca, so sporočili tamkajšnji gasilci. Požar na otoku zvečer še ni bil pod nadzorom, z njim pa se je takrat borilo okoli 150 gasilcev.

»Dva gasilca sta umrla med opravljanjem dolžnosti,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal namestnik tiskovnega predstavnika gasilske službe. Po poročanju televizije ERT sta gasilca med gašenjem požara ostala ujeta v svojem vozilu v bližini mesta Rethimno. Kot je danes za ERT dejal lokalni uradnik, požar še ni pod nadzorom. Gašenje pa otežuje veter. »Veter nenehno spreminja smer, zelo lahko se zgodi, da ostaneš ujet,« je povedal župan vasi Agios Vasileios Jianis Tatarakis in dodal, da so zaradi grožnje požara evakuirali šest vasi. Evakuacijo so med drugim odredili tudi za vas Agia Galini, zaradi česar naj bi po poročanju medijev premestili okoli 6000 turistov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Izbruhnilo več požarov

V zadnjih dneh je po vsej Grčiji izbruhnilo več deset gozdnih požarov, ki jih podžigajo močni vetrovi, a so jih gasilci večinoma uspeli zajeziti. Požari med drugim divjajo tudi na otokih Paros in Lezbos ter na polotoku Peloponez. Pri mestu Kozani na severu Grčije je v torek zaradi poškodb, ki jih je utrpel v požaru, umrl 71-letni moški. Med gašenjem požara v bližini pristanišča Giteo na Peloponezu pa je danes po poročanju lokalnih medijev umrl gasilec.

V bližini mesta Plomari na otoku Lezbos se je zvečer 50 gasilcev, 13 gasilskih vozil in šest letal borilo s požarom, ki je izbruhnil v bližini odlagališča odpadkov. Na otoku Paros je bill medtem požar zvečer že pod nadzorom, oblasti pa so pred tem preventivno evakuirale deset vasi.