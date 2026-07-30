  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBSEŽNI POŽARI

George Clooney z družino moral zapustiti dom: »Trenutno ne veva, ali bo preživel«

Požar, ki je blizu Brignolesa izbruhnil v sredo, je doslej požgal okrog 130 hektarjev površin, evakuirali pa so okrog 600 ljudi.
Francija se še naprej sooča z obsežnimi gozdnimi požari. FOTO: Baz Ratner/Afp
Francija se še naprej sooča z obsežnimi gozdnimi požari. FOTO: Baz Ratner/Afp
STA, B. K. P.
 30. 7. 2026 | 15:47
2:08
A+A-

Hollywoodski zvezdnik George Clooney in njegova žena Amal sta preventivno zapustila svojo graščino pri kraju Brignoles na jugu Francije, potem ko je v sredo v bližini izbruhnil gozdni požar. »Trenutno ne veva, ali bo naš čudoviti dom preživel ta strašen trenutek,« je zvezdniški par, ki ima tudi devetletna dvojčka, zapisal v pismu županu Brignolesa, ki ga je objavila revija People. »Ne glede na to, kaj se bo zgodilo z našo vasjo, sva odločena, da bova ostala del te skupnosti in prispevala k njeni obnovi,« sta še navedla v pismu in izrazila upanje, da so vsi njuni sosedje na varnem. 

Oblasti v Brignolesu so po navedbah AFP potrdile verodostojnost pisma in dodale, da sta zakonca Clooney le preventivno zapustila svojo svojo luksuzno podeželsko graščino. Njuno posestvo Domaine du Canadel v gričih nad mestom Brignoles na jugu Francije, ki obsega 170 hektarjev, poleg graščine iz 18. stoletja vključuje še bazen, ribnik in vinograde.

Požar, ki je blizu Brignolesa izbruhnil v sredo, je doslej požgal okrog 130 hektarjev površin, evakuirali pa so okrog 600 ljudi, ki so se sicer do danes večinoma že lahko vrnili domov. Štirje gasilci so bili poškodovani, sicer pa v boju s požarom danes ostaja aktivnih 270 gasilcev, ki jim pomagajo tudi s štirimi helikopterji za gašenje. Francija se še naprej sooča z obsežnimi gozdnimi požari. Razmere na jugozahodu države v okolici Bordeauxa, kjer je največji izmed požarov v zadnjem tednu opustošil več kot 42.000 hektarjev površin, so se sicer v zadnjih dneh umirile, drugod po državi pa medtem poročajo o novih požarih.

Za jugovzhod Francije za danes in petek še vedno velja tudi oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur, ki pa se bodo nato ob prihodu hladne fronte s severozahoda po pričakovanju meteorologov vendarle nekoliko spustile.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

FrancijapožarievakuacijaGeorge ClooneyAmal Clooney
ZADNJE NOVICE
16:29
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V INDONEZIJI

Saj ni res, pa je: pogrešanega 40-letnika našli v želodcu pitona

Vračal se je iz sosednje vasi, ki mu je pot prekrižala ta ogromna žival.
30. 7. 2026 | 16:29
16:03
Novice  |  Slovenija
VIŠJE RAVNI OZONA

Vročina s seboj prinaša tudi to nevarnost, na NIJZ svetujejo: čez dan ne odpirajte oken

Na Agenciji RS za okolje priporočajo redno spremljanje urnih vrednosti oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka.
30. 7. 2026 | 16:03
15:47
Novice  |  Svet
OBSEŽNI POŽARI

George Clooney z družino moral zapustiti dom: »Trenutno ne veva, ali bo preživel«

Požar, ki je blizu Brignolesa izbruhnil v sredo, je doslej požgal okrog 130 hektarjev površin, evakuirali pa so okrog 600 ljudi.
30. 7. 2026 | 15:47
15:19
Novice  |  Svet
DVOJNA MERILA

Republikanci objavili posnetke, ki jih je Biden leta poskušal prikriti (VIDEO)

Obtožb o nezakonitem zadrževanju dokumentov je bil deležen tudi Trump, vendar so bile te po njegovi vrnitvi v Belo hišo zavržene.
30. 7. 2026 | 15:19
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VROČE POLETJE

Kako spanje ob vključenem ventilatorju vpliva na vaše zdravje

Spanje ob vključenem ventilatorju v vročih poletnih nočeh prinese olajšanje, vendar ima tudi negativne posledice.
30. 7. 2026 | 15:00
14:45
Bulvar  |  Domači trači
POLETNI ODDIH

Je Žan Serčič spet zaljubljen? Iz Grčije se je oglasil z vročimi fotografijami (FOTO)

Pevec uživa na grškem oddihu, fotografije pa namigujejo, da poletnih dni očitno ne preživlja sam.
30. 7. 2026 | 14:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki