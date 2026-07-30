George Clooney z družino moral zapustiti dom: »Trenutno ne veva, ali bo preživel«

Hollywoodski zvezdnik George Clooney in njegova žena Amal sta preventivno zapustila svojo graščino pri kraju Brignoles na jugu Francije, potem ko je v sredo v bližini izbruhnil gozdni požar. »Trenutno ne veva, ali bo naš čudoviti dom preživel ta strašen trenutek,« je zvezdniški par, ki ima tudi devetletna dvojčka, zapisal v pismu županu Brignolesa, ki ga je objavila revija People. »Ne glede na to, kaj se bo zgodilo z našo vasjo, sva odločena, da bova ostala del te skupnosti in prispevala k njeni obnovi,« sta še navedla v pismu in izrazila upanje, da so vsi njuni sosedje na varnem.

Oblasti v Brignolesu so po navedbah AFP potrdile verodostojnost pisma in dodale, da sta zakonca Clooney le preventivno zapustila svojo svojo luksuzno podeželsko graščino. Njuno posestvo Domaine du Canadel v gričih nad mestom Brignoles na jugu Francije, ki obsega 170 hektarjev, poleg graščine iz 18. stoletja vključuje še bazen, ribnik in vinograde.

Požar, ki je blizu Brignolesa izbruhnil v sredo, je doslej požgal okrog 130 hektarjev površin, evakuirali pa so okrog 600 ljudi, ki so se sicer do danes večinoma že lahko vrnili domov. Štirje gasilci so bili poškodovani, sicer pa v boju s požarom danes ostaja aktivnih 270 gasilcev, ki jim pomagajo tudi s štirimi helikopterji za gašenje. Francija se še naprej sooča z obsežnimi gozdnimi požari. Razmere na jugozahodu države v okolici Bordeauxa, kjer je največji izmed požarov v zadnjem tednu opustošil več kot 42.000 hektarjev površin, so se sicer v zadnjih dneh umirile, drugod po državi pa medtem poročajo o novih požarih.

Za jugovzhod Francije za danes in petek še vedno velja tudi oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur, ki pa se bodo nato ob prihodu hladne fronte s severozahoda po pričakovanju meteorologov vendarle nekoliko spustile.