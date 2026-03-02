  • Delo d.o.o.
PROST PRETOK

Gibraltar bo ostal britanski, meje s Španijo pa odpirajo brez kontrol

Dogovor o prostem pretoku ljudi in blaga med Španijo in Gibraltarjem. Ni več kontrol in s tem dolgih čakalnih vrst za približno 15.000 čezmejnih delavcev.
Gibraltar je najbolj južna točka Evrope s pogledom na afriško celino. FOTO: Jon Nazca/Reuters

Gibraltar je najbolj južna točka Evrope s pogledom na afriško celino. FOTO: Jon Nazca/Reuters

Značilnost Gibraltarja so makaki opice, ki kraljujejo narodnemu parku. FOTO: Anton Meres/Reuters

Značilnost Gibraltarja so makaki opice, ki kraljujejo narodnemu parku. FOTO: Anton Meres/Reuters

Po večletnih pogajanjih sta EU in Velika Britanija dosegli dogovor, ki lajša življenje tamkajšnjim prebivalcem. FOTO: Jon Nazca Reuters

Po večletnih pogajanjih sta EU in Velika Britanija dosegli dogovor, ki lajša življenje tamkajšnjim prebivalcem. FOTO: Jon Nazca Reuters

Gibraltar je najbolj južna točka Evrope s pogledom na afriško celino. FOTO: Jon Nazca/Reuters
Značilnost Gibraltarja so makaki opice, ki kraljujejo narodnemu parku. FOTO: Anton Meres/Reuters
Po večletnih pogajanjih sta EU in Velika Britanija dosegli dogovor, ki lajša življenje tamkajšnjim prebivalcem. FOTO: Jon Nazca Reuters
G. S.
 2. 3. 2026 | 07:45
2:38
Evropska komisija je objavila osnutek sporazuma, s katerim sta se EU in Velika Britanija dogovorili o prostem pretoku ljudi in blaga med Španijo in Gibraltarjem, ki je pod britansko suverenostjo. V skladu z junija lani doseženim dogovorom bo Gibraltar, ki ima izjemno velik strateški pomen, ostal britanski, a bodo lahko ljudje prosto potovali čez kopensko mejo s Španijo. Komisija je skupaj z britansko vlado objavila več kot tisoč strani dolg končni osnutek pogodbe po brexitu, ki opredeljuje prihodnje odnose Gibraltarja z EU skoraj desetletje po tem, ko je glasovanje o izstopu Velike Britanije status tega britanskega čezmorskega ozemlja postavilo pod vprašaj. Pogodbo bodo predvidoma podpisali prihodnji mesec, začasno pa bo začela veljati 10. aprila.

1713. je ozemlje

prišlo pod britansko suverenost.

Značilnost Gibraltarja so makaki opice, ki kraljujejo narodnemu parku. FOTO: Anton Meres/Reuters
Značilnost Gibraltarja so makaki opice, ki kraljujejo narodnemu parku. FOTO: Anton Meres/Reuters
Sporazum predvideva odpravo vseh fizičnih ovir in kontrol na kopenski meji med Gibraltarjem in Španijo. Vključuje tudi načrte za tesnejšo integracijo ozemlja s schengenskim območjem in enotnim trgom EU, pri čemer na zahtevo Londona v celoti varuje britansko suverenost nad Gibraltarjem, ki ima približno 34.000 prebivalcev. V skladu z dogovorom na špansko-gibraltarski meji ne bo več rutinskih kontrol osebnih dokumentov in s tem dolgih čakalnih vrst za približno 15.000 čezmejnih delavcev, ki jo vsak dan prečkajo. Po besedah španskega zunanjega ministra Joseja Manuela Albaresa bo s tem »izginil zadnji zid v celinski Evropi«.

Potniki, ki bodo prispeli po zraku, bodo na letališču v Gibraltarju še naprej podvrženi kontroli, ki jo bodo izvajali tako gibraltarski kot španski uradniki. Dogovor sta strani dosegli junija lani po letih zahtevnih pogajanj. Ta so sledila napetostim med Londonom in Brusljem po referendumu o brexitu leta 2016 in poznejšem izstopu Velike Britanije iz EU. Gibraltar leži na skrajnem južnem koncu Iberskega polotoka. Pod britansko suverenostjo je od leta 1713, a si ga Španija vedno znova lasti zase. Ima izjemno velik strateški pomen, saj Gibraltarska ožina povezuje Atlantik in Sredozemsko morje ter Evropo in Afriko. Na referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU se je več kot 95 odstotkov prebivalcev Gibraltarja izreklo za obstanek v uniji.

