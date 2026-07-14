  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOREC NA CESTI

»Glej kmeta z Audijem«: Slovenec čez polno črto, nato pa šok (VIDEO)

Kolikokrat ste se že vozili za nekom in se spraševali, ali sploh ima vozniško dovoljenje?
dfd FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok
dfd FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok
M. U.
 14. 7. 2026 | 20:12
 14. 7. 2026 | 20:15
1:17
A+A-

Kolikokrat ste se že vozili za nekom in se spraševali, ali ima ta oseba sploh vozniško dovoljenje? Kolikokrat ste močno stiskali volan, v mislih šteli do deset in si obljubljali, da nikoli več ne boste sedli za volan? Če mislite, da ste videli že vse – počakajte, da si ogledate ta posnetek.

»Glej kmeta z Audijem«

Na njem je videti vožnjo, kakršne ne srečate vsak dan. Pravzaprav upate, da je ne boste nikoli. Avto lahkotno »pleše« po voznem pasu, nekoliko negotovo, kot da ne ve natančno, kam želi. Levo, desno, spet desno, pa malo preko črte. Voznik, ki je vse skupaj posnel, se ni mogel zadržati s komentarjem: »Glej kmeta z Audijem.« 

A to še ni bilo vse. V zadnjih sekundah posnetka se voznik Audija odloči prehiteti dve vozili pred seboj – preko polne črte. Da je stvar še hujša, iz nasprotne smeri pripelje drugo vozilo. Tu se posnetek konča ...

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

audiSlovenijavožnjakomentar
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
POLETNI ODDIH

Eva Černe Avbelj energijo za jesenske izzive nabira v Bohinju (Suzy)

Ob pripravah na jubilejni koncert prisega na preproste poletne radosti – naravo, vodo in mirne večere.
14. 7. 2026 | 21:00
20:55
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

To so tri nebesna znamenja, ki so na zabavah vedno v središču pozornosti

Nekateri brez posebnega truda začnejo pogovor, povezujejo goste in ustvarijo sproščeno vzdušje.
14. 7. 2026 | 20:55
20:31
Novice  |  Slovenija
VSE BOLJ SPOREN

Nova afera in novi pozivi k odstopu poslanca Resnice Mijiča

Pred volitvami je Mijič za DVK navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. V Resnici so napovedali, da bodo te informacije preiskali.
14. 7. 2026 | 20:31
20:25
Bulvar  |  Domači trači
DOPUSTNIŠKI UTRINKI

Goran Dragić z izbranko uživa na romantičnem oddihu v Grčiji: »Nekateri kraji ti omogočijo, da se sprehodiš skozi zgodovino« (FOTO)

Nekdanji košarkarski zvezdnik je sledilce navdušil z utrinki z Akropole in priznal, da so ga Atene popolnoma očarale.
14. 7. 2026 | 20:25
20:12
Novice  |  Svet
NOREC NA CESTI

»Glej kmeta z Audijem«: Slovenec čez polno črto, nato pa šok (VIDEO)

Kolikokrat ste se že vozili za nekom in se spraševali, ali sploh ima vozniško dovoljenje?
14. 7. 2026 | 20:12
20:04
Novice  |  Slovenija
DRAGA VOŽNJA

Bralec Bojan ogorčen: »Sin je za 13 kilometrov vožnje s taksijem odštel 80 evrov!«

Računa ni prejel, zato družina prevoznika ne more identificirati.
Kaja Grozina14. 7. 2026 | 20:04

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki