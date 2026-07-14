»Glej kmeta z Audijem«: Slovenec čez polno črto, nato pa šok (VIDEO)

Kolikokrat ste se že vozili za nekom in se spraševali, ali ima ta oseba sploh vozniško dovoljenje? Kolikokrat ste močno stiskali volan, v mislih šteli do deset in si obljubljali, da nikoli več ne boste sedli za volan? Če mislite, da ste videli že vse – počakajte, da si ogledate ta posnetek.

»Glej kmeta z Audijem«

Na njem je videti vožnjo, kakršne ne srečate vsak dan. Pravzaprav upate, da je ne boste nikoli. Avto lahkotno »pleše« po voznem pasu, nekoliko negotovo, kot da ne ve natančno, kam želi. Levo, desno, spet desno, pa malo preko črte. Voznik, ki je vse skupaj posnel, se ni mogel zadržati s komentarjem: »Glej kmeta z Audijem.«

A to še ni bilo vse. V zadnjih sekundah posnetka se voznik Audija odloči prehiteti dve vozili pred seboj – preko polne črte. Da je stvar še hujša, iz nasprotne smeri pripelje drugo vozilo. Tu se posnetek konča ...