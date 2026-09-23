Gola telesa na jumbo plakatu sredi prestolnice: umetniški projekt sprožil vprašanja o meji dovoljenega

Na eni najbolj prometnih zagrebških ulic so se pojavili jumbo plakati z golim ženskim telesom. Gre za del umetniškega projekta priznane hrvaške performerke Vlaste Delimar, ki letos praznuje 70 let. Plakati stojijo v Savski ulici, nasproti tramvajske postaje, zaradi česar jih vsak dan vidijo številni mimoidoči, tudi otroci in mladostniki. O primeru je poročal desno usmerjeni hrvaški portal Narod.hr, ki je tudi objavil fotografije za nekatere spornega umetniškega projekta.

Na plakatu sta prikazani starejši ženski z razgaljenim zgornjim delom telesa, ob fotografiji pa je zapis »K dostojanstvu staranja«. Delo je povezano z razstavo Delimarjeve, ki je na ogled v zagrebški Galeriji Forum.

V ospredju staranje in žensko telo

Kot poroča HRT, je projekt zasnovan kot tako imenovana večlokacijska anti-retrospektiva, ki povezuje dela iz različnih obdobij skoraj petdesetletnega ustvarjanja Vlaste Delimar. V ospredju so telo, staranje, seksualnost, fizične spremembe in vprašanje vidnosti ženskega telesa v družbi. Na odprtju je Delimarjeva v performansu govorila o lastnem telesu, seksualnosti, medicini in spremembah, ki jih prinaša staranje. Del tega koncepta je prenesla tudi na ulice Zagreba, kjer so se pojavili omenjeni jumbo plakati.

Kaj pa pravi zakon?

Ob tem hrvaški medij odpira vprašanje, kako je z goloto v javnem prostoru. Hrvaška zakonodaja nima posebnega člena, ki bi natančno urejal vsako obliko golote na javnem mestu. Zakon o prekrških zoper javni red in mir pa v 14. členu določa, da se lahko tistega, ki na javnem mestu žali ali omalovažuje moralna čustva državljanov, kaznuje z globo od 200 do 1000 evrov ali z zaporom do 30 dni. To pa še ne pomeni, da bi bil takšen plakat samodejno nezakonit. Uporaba omenjenega člena je odvisna od konkretnih okoliščin in pravne presoje, pri umetniških delih pa se lahko odpre tudi vprašanje svobode umetniškega izražanja.