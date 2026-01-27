  • Delo d.o.o.
ČRNA GORA

Goli posnetki, grožnje in objave na spletu: nekdanji svetovalec predsednika tarča hudih obtožb

Dejan Vukšić in Mirjana Pajković sta se zapletla v mrežo medsebojnih obtožb in kazenskih prijav.
Dejan Vukšić in Mirjana Pajković sta se zapletla v mrežo medsebojnih obtožb in kazenskih prijav. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Dejan Vukšić in Mirjana Pajković sta se zapletla v mrežo medsebojnih obtožb in kazenskih prijav. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
B. K. P.
 27. 1. 2026 | 10:27
 27. 1. 2026 | 10:43
3:14
A+A-

Črno goro že mesec dni pretresa afera, ki so jo tamkajšnji mediji poimenovali »eksplicitni posnetki«, glavno vlogo pa imata nekdanja vladna uslužbenca Dejan Vukšić in Mirjana Pajković. Potem ko so posnetki našli pot na svetovni splet, sta oba odstopila in se začela medsebojno obtoževati, vlagati kazenske prijave, Pajkovićeva trdi tudi, da naj bi bila deležna celo groženj, Vukšić pa, da je bil žrtev izsiljevanja, piše srbski portal Blic. Dejan Vukšić je bil do nedavnega direktor Agencije za nacionalno varnost (ANB) in nekdanji svetovalec predsednika Milatovića, s položaja predsednika agencije pa je odstopil konec lanskega leta, ko je Pajkovićeva proti njemu vložila več kazenskih prijav in nato minuli petek še sama odstopila s položaja državne sekretarke na ministrstvu za človekove in manjšinske pravice.

Vukšić, ki ga je privlačna svetlolaska obtožila, da je prav on kriv za to, da so posnetki prišli v javnost, te navedbe odločno zavrača. »Zavračam vse netočne, nepopolne in tendenciozne obtožbe, s katerimi mi brez dokazov poskušajo pripisati odgovornost za ogrožanje zasebnosti poslanca in distribucijo spornih posnetkov. Te vsebine sem prvič videl šele, ko so začele nezakonito krožiti po družbenih omrežjih,« je med drugim dejal Vukšić. Kot je še dodal, mu je Mirjana Pajković oktobra 2024 »nezakonito odtujila mobilni telefon, vsebina na njem pa je bila nato zlorabljena«, s čimer mu je bila »hudo kršena zasebnost«. Potem ko je ostal brez mobitela, naj bi kolegico poklical s stacionarnega telefona v uradu predsednik Črne gore Jakova Milatovića ter ji grozil, o čemer obstajajo zvočni dokazi. »Pristojni organi imajo informacije o tem dogodku. Besede, ki sem jih ob tej priložnosti namenil M. P., ki so bile objavljene selektivno in s časovnim razmikom enega leta in treh mesecev, so bile takojšen odziv na krajo in zlorabo mojega telefona,« je med drugim pojasnil Vukšić, ki dodaja, da naj bi bil posnetek telefonskih groženj pozneje uporabljen z namenom izsiljevanja.

Marca lani naj bi namreč z neznane številke prejel več sporočil, ki so vsebovala omenjeni posnetek z njegovim glasom ter »jasno grožnjo«, naj nemudoma umakne svojo kandidaturo za ustavnega sodnika. »Menim, da je M. P. na tak način, neposredno ali posredno, sama ali prek oseb, ki jim je dovolila uporabo vsebine iz svojega telefona, poskušala nezakonito vplivati ​​na postopek izvolitve sodnika ustavnega sodišča. Ob tej priložnosti sem na policijsko upravo podal prijavo zoper M. P. in neznane osebe zaradi poskusa izsiljevanja, kraje in zlorabe telefona, zaradi česar je bila M. P. tudi zaslišana,« je dejal Vukšić. Že pred tem se je na policijo obrnila Mirjana Pajković in podala tri kazenske prijave zaradi nepooblaščene distribucije eksplicitnih vsebin – fotografij, na katerih je ona, Vukšić pa naj bi od nje poskušal pridobiti informacije, tudi s pomočjo groženj, da bo v primeru, da želenega ne dobi, »cela Črna gora videla sporne fotografije«.

