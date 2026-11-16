Gore bankovcev so šteli osem ur: Orbanov nekdanji minister v gozdovih zakopal skoraj 18 milijonov evrov (FOTO)

Madžarsko trese korupcijska afera, kakršne ne pomnijo. Preiskovalci tamkajšnjega urada za boj proti korupciji so v obsežnih hišnih preiskavah zasegli neverjetnih 17,7 milijona evrov gotovine!

Glavni osumljenec je Miklos Sesztak, nekdanji minister za nacionalni razvoj v vladi Viktorja Orbana. Tako mastno naj bi si napolnil žepe s podkupninami pri poslih z državno transportno družbo in preplačanih nakupih rabljenih avtobusov.

Peter Magyar je dejal, da gre za prelomnico in konec korupcijskega sistema prejšnje oblasti. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Prizori iz preiskave spominjajo na prave mafijske filme. Preiskovalci so gore bankovcev namreč našli zakopane globoko v gozdovih, pa tudi skrite v kmetijskih poslopjih, skladiščih in stanovanjih. Skupno so v četrtek in petek našli več kot pet milijard forintov, 2,66 milijona evrov in še 1,26 milijona dolarjev. Denarja je bilo toliko, da ga kar dvanajst uslužbencev državne zakladnice s pomočjo petih števnih strojev ni preštelo prej kot v osmih urah!

Novi madžarski premier Peter Magyar, ki je aprila na volitvah po 16 letih končal Orbanovo vladavino, je dejal, da gre za prelomnico in konec korupcijskega sistema prejšnje oblasti.

Preiskovalci so gore bankovcev našli zakopane v gozdovih. FOTO: Peter Magyar/uradna stran

Za Orbanov krog se zanka vse bolj oži, saj so bili v zadnjih tednih pridržani še dva nekdanja ministra in njegov brat. Sam Orban najnovejšega odkritja še ni komentiral, že prej pa je zatrdil, da gre zgolj za politični pregon, s katerim ga želijo spraviti za zapahe.