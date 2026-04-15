Gorila upihnila 69. svečko

V berlinskem živalskem vrtu so praznovali 69. rojstni dan gorile Fatou, ki velja za najstarejšo živečo gorilo v človeški oskrbi na svetu. Zahodne nižinske gorile v naravi običajno dočakajo približno 35 do 40 let, zato je njena starost izjemna. Fatou se je skotila v naravi v Zahodni Afriki, v Berlin pa je prispela leta 1959, ko so njeno starost ocenili na približno dve leti. V živalskem vrtu živi že več kot šest desetletij in je postala eden njegovih najbolj prepoznavnih simbolov. Po podatkih Guinnessove knjige rekordov je od leta 2020 tudi najstarejša doslej dokumentirana gorila.

Zaradi visoke starosti živi v ločenem delu ograde, kjer ima več miru in prilagojene razmere. Ker nima več zob, ji oskrbniki pripravljajo mehko hrano, da jo lahko brez težav zaužije. Veterinar André Schüle je pojasnil, da je za svoja leta v dobri formi, čeprav se spoprijema z običajnimi težavami staranja, med njimi z otrdelimi sklepi in artrozo. Fatou ima rojstni dan 13. aprila. Tudi letos so jo oskrbniki razveselili s posebnim obrokom iz sadja in zelenjave, ki ga v berlinskem živalskem vrtu ob njenem rojstnem dnevu pripravijo vsako leto. Pri izbiri jedilnika posebej pazijo, da je hrana primerna njeni starosti in zdravstvenemu stanju.

Fatou je pomemben del zgodovine berlinskega živalskega vrta tudi zato, ker je leta 1974 skotila mladiča Dufteja, prvega goriljega mladiča, vzrejenega v Berlinu. S tem je postala začetnica družinske linije, ki se je pozneje razvejala v več generacij potomcev. Danes je že prababica. Njena zgodba pa presega usodo ene živali. Fatou spada med zahodne nižinske gorile, ki so v naravi močno ogrožene zaradi krčenja gozdov, lova in izgube življenjskega prostora. Prav zato njena prepoznavnost opozarja tudi na usodo njenih sorodnikov v divjini.