CENE GORIV

Gorivo se močno draži! Vlada znižuje trošarine, a šoka ne more preprečiti

Iran naj bi nadaljeval napade na energetsko infrastrukturo zaveznic ZDA, če bo iranska infrastruktura še naprej tarča napadov.
N. P.
 19. 3. 2026 | 11:03
Svetovni energetski trgi so se znašli v primežu novega vala nasilja na Bližnjem vzhodu, ki je cene nafte in plina pognal v višave. Nadaljevanje medsebojnih napadov na ključno infrastrukturo med Iranom in njegovimi sosedami je povzročilo kaos v dobavnih verigah, kar bodo slovenski potrošniki neposredno občutili že v torek ob redni menjavi reguliranih cen goriv.

Razmere so se močno zaostrile po dveh valovih iranskih napadov na industrijsko cono Ras Laffan na severu Katarja. Gre za najpomembnejše svetovno vozlišče za utekočinjeni zemeljski plin (LNG), ki zagotavlja približno 20 odstotkov celotne svetovne oskrbe. Iz družbe QatarEnergy so prek omrežja X sporočili, da je bila na objektih povzročena velika škoda, kar je med vlagatelji sprožilo preplah glede zanesljivosti dobave. Posledica je bila takojšnja: cene zemeljskega plina v Evropi so na nizozemskem vozlišču TTF zjutraj poskočile za več kot 35 odstotkov in dosegle 74 evrov za megavatno uro.

Iranska revolucionarna garda je ob tem zagrozila, da se bodo napadi na energetsko infrastrukturo zaveznic ZDA v Perzijskem zalivu nadaljevali, če bo iranska infrastruktura še naprej tarča napadov. Iran je pred napadi izdal celo opozorila o evakuaciji za naftne objekte v Savdski Arabiji in Združenih arabskih emiratih, saj naj bi šlo za povračilne ukrepe. Savdska Arabija je medtem potrdila, da je nad Rijadom prestregla štiri balistične rakete in preprečila napad z dronom na plinski objekt.

Italijanska vlada je v odzivu na naraščajoče cene pogonskih goriv z odlokom znižala trošarine na bencin in dizelsko gorivo. Ukrep bo veljal 20 dni in bo znižal cene na bencinskih servisih za približno 25 centov na liter.

Slovaška se je medtem odločila za omejitev prodaje goriva in višje cene za tujce.

Cene nafte se približujejo rekordnim vrednostim

Zaradi negotovosti v Zalivu in zaprtja Hormuške ožine, ki je ključna pot za tankerje, se je cena nafte brent v azijskem trgovanju zvišala za skoraj šest odstotkov. Majske terminske pogodbe so se v Londonu podražile na 113,65 dolarja za sod, kar je najvišja raven po začetku meseca. Teksaška lahka nafta se medtem prodaja po približno 97 dolarjih, velika razlika med cenama pa je po mnenju analitikov posledica sproščanja ameriških strateških rezerv in visokih stroškov prevoza.

Slovenija: Regulacija cen ne more v celoti ublažiti šoka

Čeprav ima Slovenija vzpostavljen sistem reguliranih cen zunaj avtocest, se vozniki v torek ne bodo mogli izogniti občutnemu dvigu cen. Vlada je napovedala nujen poseg, da bi ublažila pritisk na denarnice državljanov. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter minister za finance Klemen Boštjančič sta na tiskovni konferenci pojasnila, da bo država v ponedeljek znižala trošarine na najnižjo možno raven ter posegla v dajatve za izpuste CO₂.

Kljub tem ukrepom napovedi niso spodbudne:

  • Dizel in kurilno olje: Pričakuje se dvig za približno 12 centov na liter. Liter dizla bi tako po novem stal okoli 1,648 evra.
  • 95-oktanski bencin: Podražitev bo prisotna, a nekoliko manj izrazita kot pri dizlu.
  • Vpliv na proračun: Voznik z običajnim 50-litrskim rezervoarjem bo za poln tank dizla odštel približno 6 evrov več kot doslej (skupaj okoli 82,40 evra namesto 76,40 evra). Pri večjih vozilih bo razlika presegla 7 evrov.

Vlada ob tem miri javnost, da je goriva v državi dovolj in da panika ni potrebna. Kumer je trgovce z nafto pozval k stabilni in transparentni oskrbi, hkrati pa poudaril, da vlada uporablja vse razpoložljive vzvode, da bi ljudi zaščitila pred najtežjimi posledicami na mednarodnih trgih. »Zagotavljamo stabilno in predvidljivo oskrbo,« je zaključil minister, medtem ko svet s tesnobo zre v dogajanje na Bližnjem vzhodu.

13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDANA

Zvezdanina modrost: Tvoje življenje ni generalka, nimaš časa, da bi ga popravljala, ko bo prepozno (Suzy)

Pravico imaš do tega, da se ne želiš družiti s svojo družino. Očitno si pod hudim pritiskom, če moraš govoriti o svojem možu.
19. 3. 2026 | 13:00
12:41
Novice  |  Slovenija
KPK

KPK ugotovila kršitev nasprotja interesov pri zaposlitvi družinskega člana ravnateljice Romane Kolar

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila ugotovitve o kršitvi zakona o nasprotju interesov pri ravnateljici Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (IRIS), Romani Kolar.
19. 3. 2026 | 12:41
12:36
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OBSOJENA NA DVAJSET LET ZAPORA

Poslanka razkrila: »Moja mama je ubila moškega, ki jo je zlorabljal«

Pretresljiva družinska zgodba razkriva posledice nasilja, sistemske pomanjkljivosti in vpliv družbenega koncepta »časti«.
Kaja Grozina19. 3. 2026 | 12:36
12:06
Bulvar  |  Domači trači
NOČNE GROZE

Legendarni Dominik Kozarič zaradi solz prekinil intervju: 9 let nočnih mor ga je močno zaznamovalo (VIDEO)

Odprl je dušo in srce.
19. 3. 2026 | 12:06
11:47
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Brinini njoki iz sladkega krompirja v omaki iz kremnega sira (VIDEO)

Njoki iz sladkega krompirja so odlična izbira za lahkotno, a nasitno kosilo. V tem receptu jih dopolnjuje kremna omaka iz gob, pora in graha, ki ustvari popolno ravnovesje okusov – preprosto, sezonsko in nadvse okusno.
19. 3. 2026 | 11:47
11:42
Novice  |  Slovenija
TRESENJE TAL

V bližini Slovenije zabeležili močan potres

Tla so se stresla v bližini Humina v Italiji.
19. 3. 2026 | 11:42

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
TOPLICE

Ideja za pobeg: odšli boste kot prerojeni

Obstajajo kraji, kjer dobro počutje ni trend, temveč tradicija. Kjer se zgodba začne globoko pod zemljo in nadaljuje v prostoru, oblikovanem z mislijo na človeka.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 14:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
