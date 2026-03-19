Gorivo se močno draži! Vlada znižuje trošarine, a šoka ne more preprečiti

Svetovni energetski trgi so se znašli v primežu novega vala nasilja na Bližnjem vzhodu, ki je cene nafte in plina pognal v višave. Nadaljevanje medsebojnih napadov na ključno infrastrukturo med Iranom in njegovimi sosedami je povzročilo kaos v dobavnih verigah, kar bodo slovenski potrošniki neposredno občutili že v torek ob redni menjavi reguliranih cen goriv.

Razmere so se močno zaostrile po dveh valovih iranskih napadov na industrijsko cono Ras Laffan na severu Katarja. Gre za najpomembnejše svetovno vozlišče za utekočinjeni zemeljski plin (LNG), ki zagotavlja približno 20 odstotkov celotne svetovne oskrbe. Iz družbe QatarEnergy so prek omrežja X sporočili, da je bila na objektih povzročena velika škoda, kar je med vlagatelji sprožilo preplah glede zanesljivosti dobave. Posledica je bila takojšnja: cene zemeljskega plina v Evropi so na nizozemskem vozlišču TTF zjutraj poskočile za več kot 35 odstotkov in dosegle 74 evrov za megavatno uro.

Iranska revolucionarna garda je ob tem zagrozila, da se bodo napadi na energetsko infrastrukturo zaveznic ZDA v Perzijskem zalivu nadaljevali, če bo iranska infrastruktura še naprej tarča napadov. Iran je pred napadi izdal celo opozorila o evakuaciji za naftne objekte v Savdski Arabiji in Združenih arabskih emiratih, saj naj bi šlo za povračilne ukrepe. Savdska Arabija je medtem potrdila, da je nad Rijadom prestregla štiri balistične rakete in preprečila napad z dronom na plinski objekt.

Italijanska vlada je v odzivu na naraščajoče cene pogonskih goriv z odlokom znižala trošarine na bencin in dizelsko gorivo. Ukrep bo veljal 20 dni in bo znižal cene na bencinskih servisih za približno 25 centov na liter. Slovaška se je medtem odločila za omejitev prodaje goriva in višje cene za tujce.

Cene nafte se približujejo rekordnim vrednostim

Zaradi negotovosti v Zalivu in zaprtja Hormuške ožine, ki je ključna pot za tankerje, se je cena nafte brent v azijskem trgovanju zvišala za skoraj šest odstotkov. Majske terminske pogodbe so se v Londonu podražile na 113,65 dolarja za sod, kar je najvišja raven po začetku meseca. Teksaška lahka nafta se medtem prodaja po približno 97 dolarjih, velika razlika med cenama pa je po mnenju analitikov posledica sproščanja ameriških strateških rezerv in visokih stroškov prevoza.

Slovenija: Regulacija cen ne more v celoti ublažiti šoka

Čeprav ima Slovenija vzpostavljen sistem reguliranih cen zunaj avtocest, se vozniki v torek ne bodo mogli izogniti občutnemu dvigu cen. Vlada je napovedala nujen poseg, da bi ublažila pritisk na denarnice državljanov. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter minister za finance Klemen Boštjančič sta na tiskovni konferenci pojasnila, da bo država v ponedeljek znižala trošarine na najnižjo možno raven ter posegla v dajatve za izpuste CO₂.

Kljub tem ukrepom napovedi niso spodbudne:

Dizel in kurilno olje: Pričakuje se dvig za približno 12 centov na liter. Liter dizla bi tako po novem stal okoli 1,648 evra.

95-oktanski bencin: Podražitev bo prisotna, a nekoliko manj izrazita kot pri dizlu.

Vpliv na proračun: Voznik z običajnim 50-litrskim rezervoarjem bo za poln tank dizla odštel približno 6 evrov več kot doslej (skupaj okoli 82,40 evra namesto 76,40 evra). Pri večjih vozilih bo razlika presegla 7 evrov.

Vlada ob tem miri javnost, da je goriva v državi dovolj in da panika ni potrebna. Kumer je trgovce z nafto pozval k stabilni in transparentni oskrbi, hkrati pa poudaril, da vlada uporablja vse razpoložljive vzvode, da bi ljudi zaščitila pred najtežjimi posledicami na mednarodnih trgih. »Zagotavljamo stabilno in predvidljivo oskrbo,« je zaključil minister, medtem ko svet s tesnobo zre v dogajanje na Bližnjem vzhodu.