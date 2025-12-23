Poglejte, kako Kim Jong Un s hčerko odpira luksuzne hotele (FOTO)

Severna Koreja je ta konec tedna dosegla novo prelomnico v promociji svoje gospodarske rasti, potem ko je voditelj države Kim Jong Un v spremstvu svoje hčerke Ju Ae simbolično odprl več novih hotelskih objektov v turistični coni Samjiyon. Otvoritveni dogodki so potekali v soboto in nedeljo v severovzhodnem delu države, blizu meje s Kitajsko kot del prizadevanj za prikaz domačega razvoja v pričakovanju pomembnega strankarskega kongresa, ki bo potekal zgodaj v letu 2026. Po poročanju državne tiskovne agencije KCNA je bilo v Samjiyonu uradno odprtih pet novih hotelov, ki jih severnokorejska propaganda predstavlja kot dokaz napredka in potenciala naroda, navaja hrvaški Jutarnji list. Kim Jong Un je ob tej priložnosti izpostavil, da ti objekti predstavljajo »jasen dokaz rastočega statusa naših ljudi in razvojnega potenciala naše države.«

Kim Jong Un, Ju Ae. FOTO: Afp

Nov kompleks kot znak razvoja in kontinuitete

Državni mediji so objavili fotografije, na katerih Kim in Ju Ae skupaj pregledata notranjost hotelov, kar je sprožilo pozornost analitikov. V zadnjih tednih je Kim Jong Un povečal svojo prisotnost na več inavguracijah gospodarskih objektov, vključno z odprtjem treh regionalnih tovarn prejšnji teden, kar je del širšega prizadevanja za ustvarjanje vtisa stabilnosti in gospodarskega napredka. Samjiyon, kjer so novi hoteli, leži v goratem severnem delu države in je za uradno propagando simboličnega pomena, saj naj bi bil povezan z ideološko tradicijo režima in povezan z mitološkimi elementi zgodovine Kimove družine. Priprave na prvi delovni strankarski kongres po petih letih, ki je predviden v začetku leta 2026, vključujejo intenzivne medijske in infrastrukturne aktivnosti, pri čemer državni mediji pozivajo prebivalce k sodelovanju pri zaključevanju pomembnih projektov.