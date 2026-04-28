RESNICA ALI LAŽ

Govorice so vse glasnejše, oba atentata na Trumpa naj bi bila zrežirana

V ZDA so se po sobotnem incidentu na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše začele širiti teorije zarote.
Trump trenutno že gosti britanskega kralja Karla III. FOTO: Reuters
G. P., STA
 28. 4. 2026 | 07:54
 28. 4. 2026 | 08:26
2:56
Poplava teorij zarote in domnevno lažnih trditev o incidentu na sobotni večerji se je po poročanju NBC na spletu razširila izjemno hitro, že nekaj minut po prvih poročilih o streljanju. Izrecnih dokazov, da bi bil sobotni incident zrežiran, sicer ni. Obratno, oblasti so objavile obsežne prispevke o podrobnostih, kako je 31-letni Cole Tomas Allen iz Torrancea v Kaliforniji napad izvedel. Visoki uradnik vlade je dejal, da je celo brat osumljenca povedal, da mu je ta pred incidentom poslal pismo, kritično do politike Trumpove vlade, vendar je sedaj tudi to pismo predmet teorij zarote.

Vsi napadi na Donalda Trumpa: od zastrupljenih pisem do strela, ki mu je oplazil uho (FOTO)

Na omrežju Reddit kar nekaj prispevkov namiguje na idejo, da je bil incident zrežiran, prav tako na Instagramu, na X je bila beseda »zrežirano« v soboto zvečer in večji del nedelje v trendu skupaj z besedo »Butler« - kraj v Pensilvaniji, kjer je potekal poskus atentata na Trumpa pred predsedniškimi volitvami leta 2024. »Vsak, ki misli, da je predsednik Trump sam zrežiral poskuse atentata nase, je popoln bedak,« je dejal tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle. Teorije zarote so doslej večinoma v ZDA širili komentatorji z desnega političnega prostora, pri čemer je najbolj odmeval Alex Jones s trditvijo, da je bil zrežiran napad na predšolske otroke v šoli Sandy Hook leta 2012, od leta 2024 in poskusa atentata na Trumpa pa to počnejo tudi na levi. Svoje prispevajo tudi tuji nasprotniki ZDA, kot je na primer Iran.

Vse kaže, da je napad že pozabljen. FOTO: Reuters
Teorija zarote opozarja na izjavo tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt pred večerjo, da pričakuje strele. Mislila je sicer na Trumpov običajno oster govor pred novinarji. Teorijo zarote pomaga širiti tudi sam Trump, ki je napad uporabil za dodatno utemeljevanje potrebe po izgradnji plesne dvorane v Beli hiši. Dejal je, da v novi plesni dvorani do podobnih incidentov ne bi moglo priti. Avtorji teorij zarote to navajajo kot dokaz, da je napad zrežirala Bela hiša.

Takšna kazen grozi obtoženemu za odmevni incident na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše

Kaj pa, če je vpleten Izrael?

»Veste, da so desničarski mediji v zadnjem času polni vseh mogočih teorij zarote o tem, kako je bil prvi poskus atentata na predsednika Trumpa lažen. To bo vse to še dodatno podžgalo, sem prepričan,« je za NBC povedal demokratski kongresnik iz Marylanda Jamie Raskin. Alex Jones namiguje celo, da je pri incidentu sodeloval Izrael, da bi vplival na Trumpovo politiko. Med drugim se je v svoji spletni oddaji čudil, kako so agenti tajne službe najprej pograbili in potegnili na varno podpredsednika JD Vancea, Trump pa je kar sedel. Pravi sicer, da ne bo rekel, da je bil dogodek zrežiran, dokler ne bo imel dokazov.



Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12

IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
