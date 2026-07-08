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Gozdovi rastejo različno hitro, zasajeni hitreje kot naravni

Zasajeni gozdovi močneje reagirajo na povečane koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju.
Naravni gozdovi rastejo počasneje. FOTO: Igor Modic
Naravni gozdovi rastejo počasneje. FOTO: Igor Modic
I. R.
 8. 7. 2026 | 23:15
3:06
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Kitajska se pospešeno ozelenjuje. Od leta 1978 so zasadili 66 milijard dreves, po nekaterih ocenah celo 78 milijard, do sredine stoletja pa jih nameravajo v okviru projekta Veliki zeleni zid zasaditi še 34 milijard. Cilj projekta je upočasniti širjenje puščav Gobi in Taklamakan. Nova raziskava je pokazala, da drevesa na Kitajskem, zasajena v okviru obsežnih projektov pogozdovanja, rastejo hitreje kot drevesa v naravnih gozdovih. Znanstveniki menijo, da je razlog v tem, da močneje reagirajo na povečane koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju. Novi gozdovi absorbirajo velike količine ogljikovega dioksida, a še vedno ni povsem jasno, po čem se razlikujejo od naravnih gozdov, je za Live Science povedal vodilni avtor študije Yuhang Luo, krajinski ekolog z Univerze v Pekingu v Shenzhenu.

Od leta 1978 so na Kitajskem zasadili 66 milijard dreves, po nekaterih ocenah celo 78 milijard.

»Zasajeni gozdovi se široko uporabljajo v strategijah blaženja podnebnih sprememb, vendar večina globalnih ekosistemskih modelov ne razlikuje med tipi gozdov,« je dejal. »Zato smo menili, da je pomembno pojasniti, kako ti dejavniki medsebojno delujejo, ne le zaradi boljšega znanstvenega razumevanja, temveč tudi za izboljšanje modelov in predpostavk, na katerih temeljita gozdarska politika in obračun ogljika.« Raziskovalci so analizirali satelitske podatke, da bi spremljali indeks listne površine, kazalnik gostote krošenj in enega ključnih dejavnikov absorpcije ogljika. Tako so ocenili hitrost rasti različnih tipov gozdov in odkrili presenetljivo razliko: zasajeni gozdovi so povečevali listno površino za 66 odstotkov hitreje kot naravni.

Cilj projekta je upočasniti širjenje puščav Gobi in Taklamakan. Simbolična fotografija. FOTO: Tvspored-service
Cilj projekta je upočasniti širjenje puščav Gobi in Taklamakan. Simbolična fotografija. FOTO: Tvspored-service
Večina te razlike izhaja iz dejstva, da so zasajeni gozdovi v povprečju bistveno mlajši od naravnih, mlada drevesa pa rastejo hitreje kot stara. Toda tudi ko so primerjali gozdove podobne starosti in rastnih razmer, so zasajena drevesa rasla 4,6 odstotka hitreje. Ta razlika je bila še izrazitejša v mešanih in zimzelenih gozdovih. Glavni razlog tiči v načinu gospodarjenja z zasajenimi gozdovi. Vanje pogosto sadijo hitro rastoče vrste, kot sta evkaliptus in topol, poleg tega jih aktivno upravljajo z odstranjevanjem konkurenčne vegetacije ter v nekaterih primerih z gnojenjem. Takšni ukrepi zmanjšujejo konkurenco za svetlobo, vodo in hranila ter okrepijo učinek povečane koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju. Ta razlika doseže vrhunec, ko so drevesa v zasajenih gozdovih stara med 30 in 40 leti, potem pa se občutno zmanjša. Naravni gozdovi, nasprotno, rastejo počasneje, vendar stabilnejše, zato imajo dolgoročno prednost, so povzeli na portalu N1.hr.

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