Gradbišče namesto učilnic: učenci brez telovadbe in kosila, obnova šole se vleče že mesece

Na zagrebški Šalati vre od jeze in skrbi. Starši okoli 800 učencev so obupani, saj se je zaradi dolgotrajne obnove šolske stavbe pouk preselil kar v pet različnih šol po mestu. Otroci nimajo niti ustreznih pogojev za delo – nekateri so brez toplega obroka, športne vzgoje, pouk pa je skrajšan.

Gre za stavbo, v kateri delujeta XVIII. gimnazija in Osnovna šola Ivana Gorana Kovačića. Na temeljito prenovo čaka že več let. Sprva bi se morala obnova začeti leta 2022, a so jo prekinili, ker je odpadla selitev učencev. Kasnejši pregledi so pokazali, da je šola v slabem stanju, in nevarna za uporabo, zato so mestne oblasti napovedale obnovo s pomočjo evropskih sredstev. A tudi ta projekt se je ustavil. Lani jeseni se je obnova le začela – po novem iz mestnega proračuna, v vrednosti 8,3 milijona evrov.

Pet šol namesto ene

Učenci, učitelji in starši so zdaj raztreseni po petih lokacijah, kar jim močno otežuje vsakdan. Sprva so verjeli, da bo pouk v novi šoli stekel januarja 2026, zdaj pa jim neuradno sporočajo, da se bo to zgodilo šele jeseni 2026, torej v šolskem letu 2026/2027.

»Kako bi se vi počutili, če bi morali vsak dan hoditi v drugo pisarno?« se sprašuje Igor Čimbur, predstavnik sveta staršev. Poudarja, da učitelji in ravnatelj delajo izjemno požrtvovalno, a starši vseeno zahtevajo jasne odgovore od mestnih oblasti.

Gradbišče stoji, starši obupujejo

Starši opažajo, da se na gradbišču komaj kaj premika. »Videti je mrtvo. Bojimo se, da bo zima ustavila vsa dela. Obljubljali so nam vrnitev v šolo jeseni, zdaj pa ni več nič gotovo,« opozarja mama enega od učencev.

Tudi novinarji, ki so obiskali gradbišče, so ugotovili, da gre za popolno rekonstrukcijo stavbe, vključno s temelji, zato je konec gradnje še daleč. Po navedbah staršev naj bi bila Mestna uprava v zamudi s projektno dokumentacijo, kar še dodatno podaljšuje gradnjo.

Skrajšan pouk in brez toplih obrokov

Otroci so prikrajšani tudi pri osnovnih stvareh – ni toplih kosil, v nekaterih šolah ni športne vzgoje, ure pa so skrajšane s 45 na 40 minut, kar pomeni 12 odstotkov manj pouka. »Na začetku smo vse to sprejeli, ker smo verjeli, da gre za začasen ukrep. Zdaj pa nas najbolj boli, da z mestom ni nobene odprte komunikacije,« pravijo starši.

Iz Mestne uprave Zagreba so pojasnili, da so med obnovo odkrili težave, ki jih projektna dokumentacija ni predvidela, zato morajo načrte prilagoditi. Ob tem obljubljajo, da bo šola prenovljena po sodobnih standardih in varna za otroke.