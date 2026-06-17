Gre za poskus obračunavanja z Janšo! Hrvaški poslanci Evropskega parlamenta omenjajo Thompsona in Nemca

Poslanci HDZ v Evropskem parlamentu so kritizirali, da se v sprejetem poročilu o Bosni in Hercegovini omenja koncert Marka Perkovića Thompsona, pri čemer menijo, da gre za posledico notranjih obračunavanj slovenskih politikov, navaja HRT.

Marko Perković Thompson zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva velja za kontroverznega. FOTO: Api

V sprejetem poročilu, katerega glavna tema je napredek oziroma zastoj BiH na poti k članstvu v EU, so kritizirane navedbe, ki izkoriščajo etnične napetosti ter poveličujejo vojne zločince, fašizem, nacionalsocializem in komunizem.

To vključujejo vzklikanje ustaškega pozdrava »Za dom spremni« na koncertu Marka Perkovića Thompsona v Širokem Brijegu, izpostavljanje četniških simbolov na zborovanju Ravnogorskega gibanja v Višegradu ter izjave razrešenega predsedujočega predstavniškemu domu entitete Federacija Dragana Miokovića, s katerimi opravičuje zločine jugoslovanskega komunističnega režima.

Hrvaška delegacija Evropske ljudske stranke nad Matjaža Nemca

Uvrstitev Thompsona v poročilo je sicer posledica amandmaja slovenskega socialističnega politika Matjaža Nemca.

Matjaž Nemec. FOTO: Marko Feist Delo

Hrvaška delegacija Evropske ljudske stranke je reagirala z izjavo za javnost, v kateri kot neprimeren kritizira ta amandma, pa tudi Nemčev govor dan prej v parlamentu. To razumejo kot poskus obračunavanja s slovenskim premierjem Janezom Janšo. Kot je znano, se je Janša udeležil Thompsonovega koncerta v Zagrebu, kjer se je fotografiral s kontroverznim novinarjem Velimirom Bujancem.

»Notranje slovenske razprave ne bi smele obremenjevati stališča Evropskega parlamenta o Bosni in Hercegovini, zato smo glasovali proti vključitvi takšne omembe v resolucijo o BiH,« so sporočili hrvaški poslanci.

Janez Janša FOTO: Blaž Samec

Nemec je v svojem govoru pozdravil, da je bilo v končnem poročilu obsojeno geslo »za dom spremni«, hkrati pa je kritiziral, da se nekateri politiki od takšnih pojavov še vedno niso pripravljeni nedvoumno distancirati.