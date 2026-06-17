Gre za poskus obračunavanja z Janšo! Hrvaški poslanci Evropskega parlamenta omenjajo Thompsona in Nemca

Poslanci HDZ v Evropskem parlamentu so kritizirali, da se v sprejetem poročilu o Bosni in Hercegovini omenja koncert Marka Perkovića Thompsona, pri čemer menijo, da gre za posledico notranjih obračunavanj slovenskih politikov, navaja HRT.
V sprejetem poročilu, katerega glavna tema je napredek oziroma zastoj BiH na poti k članstvu v EU, so kritizirane navedbe, ki izkoriščajo etnične napetosti ter poveličujejo vojne zločince, fašizem, nacionalsocializem in komunizem.
To vključujejo vzklikanje ustaškega pozdrava »Za dom spremni« na koncertu Marka Perkovića Thompsona v Širokem Brijegu, izpostavljanje četniških simbolov na zborovanju Ravnogorskega gibanja v Višegradu ter izjave razrešenega predsedujočega predstavniškemu domu entitete Federacija Dragana Miokovića, s katerimi opravičuje zločine jugoslovanskega komunističnega režima.
Uvrstitev Thompsona v poročilo je sicer posledica amandmaja slovenskega socialističnega politika Matjaža Nemca.
Hrvaška delegacija Evropske ljudske stranke je reagirala z izjavo za javnost, v kateri kot neprimeren kritizira ta amandma, pa tudi Nemčev govor dan prej v parlamentu. To razumejo kot poskus obračunavanja s slovenskim premierjem Janezom Janšo. Kot je znano, se je Janša udeležil Thompsonovega koncerta v Zagrebu, kjer se je fotografiral s kontroverznim novinarjem Velimirom Bujancem.
»Notranje slovenske razprave ne bi smele obremenjevati stališča Evropskega parlamenta o Bosni in Hercegovini, zato smo glasovali proti vključitvi takšne omembe v resolucijo o BiH,« so sporočili hrvaški poslanci.
Nemec je v svojem govoru pozdravil, da je bilo v končnem poročilu obsojeno geslo »za dom spremni«, hkrati pa je kritiziral, da se nekateri politiki od takšnih pojavov še vedno niso pripravljeni nedvoumno distancirati.