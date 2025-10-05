Greta naj bi v priporu doživljala pekel, menda so jo silili poljubljati izraelsko zastavo

Švedska aktivistka Greta Thunberg, ki je sodelovala v humanitarni flotilji Sumud, katere namen je bil prebiti izraelsko blokado Gaze, naj bi bila v priporu deležna nasilja izraelskih sil. Med drugim naj bi prejela premalo vode in hrane, prisiljena naj bi bila tudi poljubiti izraelsko zastavo. Po nekaterih pričevanjih naj bi jo vlekli tudi za lase.

Humanitarna flotilja Sumud je s humanitarno pomočjo na krovu in z namenom prebiti izraelsko blokado palestinske enklave pred mesecem dni odplula iz Španije. V njej je sodelovalo okrog 45 ladij z več sto aktivisti, politiki, novinarji in humanitarci. Med njimi je bila tudi Thunberg.

Izraelska mornarica je vse ladje prestregla. Aktiviste so pridržali in napovedali njihovo deportacijo v Evropo.

Poljubljanje izraelske zastave

Okoli 137 aktivistov je v soboto pristalo v Istanbulu. Ob tem jih je več poročalo o nasilju izraelskih sil nad švedsko aktivistko, ki naj bi jo med drugim prisili v poljubljanje izraelske zastave, poroča portal katarske televizije Al Jazeera.

Thunberg je medtem v korespondenci s predstavniki švedske ambasade navedla, da je med pridržanjem prejela premalo vode in hrane, poroča Guardian.

O nevzdržnih razmerah med pridržanjem so poročali tudi drugi. Po pričevanju turške udeleženke flotilje so bili med drugim prisiljeni piti vodo iz stranišča.