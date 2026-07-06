Grki uvajajo posebne ukrepe zaradi strupene ribe (VIDEO)

Vse do lanskega leta je veljalo, da v Evbejskem zalivu, vodah, ki ločujejo otok Evia od grške celine, nevarnost predstavljajo le vijolične meduze. Vendar pa prihod strupene napihovalke, ki zaradi podnebne krize prodira v Sredozemlje in je sposobna pregrizniti kost, kovino in les, predstavlja povsem drugačno grožnjo. Grški Rdeči križ je izdal opozorilo, v katerem državljanom svetuje, naj v primeru ugriza te ribe nemudoma poiščejo zdravniško pomoč, saj lahko njena čeljust povzroči hude rane in močne krvavitve.

Prav tako opozarjajo, da te vrste nikakor ne smejo uživati, saj vsebuje tetrodotoksin – potencialno smrtonosen nevrotoksin, ki je prisoten v njenih organih in mesu. Ker za ta strup ne obstaja protistrup, ta invazivna vrsta nima naravnih sovražnikov, kar ji daje prednost v prehranski verigi in sposobnost, da ubije vsakogar, ki ji poskuša škodovati. »Naša dolžnost in glavna skrb morata biti varnost naših državljanov. Bolje preprečiti kot zdraviti,« je dejal Antonis Spanos, podžupan Halkide, ki je prejšnji mesec nadzoroval postavitev plavajoče pregrade, prve takšne v Grčiji.

Spanos (45) pripada novi generaciji proaktivnih lokalnih politikov. Pravi, da so oblasti več mesecev zagotavljale sredstva in izvajale razpise, da bi postavile čim učinkovitejšo pregrado. »V zalivih bomo postavili dva kilometra in pol te mreže. Lani smo imeli težave z meduzami, s tem ukrepom pa smo ubili dve muhi na en mah. Če se zdaj pojavi še riba napihovalka, bomo pripravljeni tudi nanjo,« je poudaril. Dodal je, da telefoni v mestni upravi neprestano zvonijo in da starejši prebivalci kličejo ter sprašujejo, kdaj bodo sistemi nameščeni. »Prav danes zjutraj mi je neka gospa rekla, da se bo z vnuki počutila varno pri plavanju šele, ko bo pregrada postavljena,« je dodal.

Postavljajo pregrade zaradi ribe napihovalke

Kaže, da Halkida v svojem boju ni osamljena. Ta teden je Nikos Hulieris (63), dolgoletni inštruktor potapljanja, skupaj s svojo ekipo v gumijastem čolnu postavljal nove plavajoče pregrade vzdolž plaž. »Potapljam se že več kot 40 let in niti v sanjah si nisem predstavljal, da bom doživel kaj takega. Temperatura morja se je zagotovo zvišala, kar je ustvarilo ugodnejše razmere za to, kar zdaj vidimo,« je dejal.

V prihodnjih tednih bodo v regijo iz Aten s tovornjaki pripeljali približno sedem kilometrov plavajočih pregrad. »Mislim, da skozi to mrežo ne bo moglo priti nič, niti zobje te ribe. Morala bi dolgo gristi na istem mestu, da bi jo pregriznila, dvomim pa, da bo to počela,« je povedal potapljač.

Ciprski ribiči so se prvi pritožili zaradi ribe napihovalke

Razmnoževanje vrste Lagocephalus sceleratus je postalo tako izrazito, da uradniki opozarjajo, da celotno vzhodno Sredozemlje postaja plen tega vodnega škodljivca. Znanstveniki pravijo, da je to vrsto, tako kot ribo lev, ki izvira iz indo-pacifiške regije, privabilo segrevanje Sredozemskega morja in da je v Sredozemlje vstopila skozi Sueški prekop iz Rdečega morja.

Ribiči na Cipru so se prvi pritožili, da jim ta vsiljivec uničuje ulov in ribiške mreže. Ciprske oblasti so že leta 2024 uvedle finančne spodbude za omejevanje njenega širjenja, v okviru državnega programa pa so iz obalnih voda odstranili več kot 103 tone te vrste. Uradniki so poudarili, da je brez podrobnega spremljanja »nemogoče sprejeti zanesljive zaključke o prihodnjih trendih populacije«. Prisotnost ribe napihovalke ni začasna, temveč nova realnost, ki je ni mogoče prezreti.

Grčija ponuja nagrado za ulovljeno napihovalko

Prejšnji teden so tudi Atene napovedale podoben program »lova« in ponudile nagrado v višini 5,33 evra za kilogram ulovljene ribe. Grški ribiči, ki se prav tako pritožujejo zaradi uničenih mrež in opreme, bodo v okviru akcijskega načrta, financiranega iz sredstev Evropske unije, prejeli tudi subvencije za gorivo. Program bodo sprva izvajali na Kreti in v južnem Egejskem morju.

Zbrane ribe bodo, tako kot na Cipru, zamrznili in sežgali v državnih obratih, je povedal Margaritis Shinas, minister za kmetijstvo in nekdanji podpredsednik Evropske komisije. Dodal je, da bodo pobudo, namenjeno zaščiti morskega okolja ter podpori obalnim in otoškim skupnostim, po vsej verjetnosti razširili. Grške oblasti pa so naletele tudi na nepričakovan odpor – ljubiteljev te vrste. Oblikovala se je skupina z imenom »Pobuda za rešitev napihovalke«, ki je obsodila načrte za njeno izkoreninjenje in zatrdila, da se s tem odpirajo »resna etična vprašanja glede bitja, ki si zasluži zaščito in spoštovanje«.

»Vse, kar slišimo, je močno pretirano,« je dejal Loannis Batjakas, morski biolog z Univerze Egej na otoku Lezbos. Povedal je, da je v več kot 15 letih potapljanja videl le eno napihovalko, čeprav priznava, da so v vodah okoli Krete precej razširjene. »Da, imajo dolge zobe in videti so zastrašujoče. Da, lahko predstavljajo težavo za ribiče in njihove mreže. Toda tako kot večina divjih živali tudi one ne napadajo ljudi. Če se to že zgodi, je to zelo redko in le, če so izzvane. Vse skupaj je veliko hrupa za nič,« je sklenil, poroča Eupravozato.mondo.rs.