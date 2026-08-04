Grki zgroženi: delavci zasebnega podjetja v narodnem parku ubili zaščiteno žival, jo spekli in pojedli

Grške oblasti preiskujejo nenavadno in skrajno zaskrbljujočo prijavo iz narodnega parka Samaria na Kreti. Po navedbah lokalnih medijev naj bi delavci zasebnega podjetja med obnovitvenimi deli ubili zaščiteno kretsko divjo kozo, znano kot kri-kri, nato pa jo spekli na odprtem ognju in pojedli kar sredi zaščitenega območja.

Primer je sprožil odziv tožilstva v mestu Hanja, ki je odredilo uradno preiskavo. Dogodek naj bi se zgodil med deli za sanacijo škode v znameniti soteski Samaria, enem najbolj obiskanih naravnih območij na Kreti. Po dosedanjih navedbah naj bi člani delovne ekipe po prihodu v sotesko kozo ujeli in ubili, jo spekli na odprtem ognju in si pripravili za obrok.

Prekršek je tudi kurjenje ognja

Poleg domnevnega nezakonitega uboja zaščitene živali preiskovalci ugotavljajo tudi, ali je bil v narodnem parku res kurjen tudi odprt ogenj. To bi pomenilo dodatno kršitev, saj je zaradi velike požarne ogroženosti kurjenje ognja na takšnih območjih izjemno nevarno. Kri-kri je sicer redka vrsta kretske divje koze, ki živi predvsem na območju Belih gora in v soteski Samaria. Velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov Krete, lov nanjo pa je prepovedan. Nacionalni park Samaria je bil ustanovljen leta 1962 prav z namenom zaščite njenega življenjskega prostora. Populacija teh živali je že desetletja ogrožena, zato uživajo posebno naravovarstveno zaščito.

Ali bo zoper domnevne storilce uveden kazenski postopek, bo znano po zaključku preiskave, ki jo vodita gozdarska uprava in tožilstvo v Hanji. Za zdaj grški mediji poudarjajo, da gre zgolj za prijavljene navedbe, katerih resničnost pristojni organi še preverjajo.