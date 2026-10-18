Groza med sobotno mašo: na duhovnika pred očmi vernikov padel ogromen križ in ga ubil

Pretresljiva tragedija se je zgodila v Ekvadorju. Med bogoslužjem se je s stene cerkve nenadoma odtrgal velik lesen križ in padel naravnost na duhovnika. Grozljivi trenutek so videli verniki v cerkvi, pa tudi ljudje, ki so mašo spremljali prek spleta. Kljub prizadevanjem, da bi ga rešili, je duhovnik zaradi hudih poškodb umrl.

Usodni dogodek se je zgodil v cerkvi Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Marije Nenehne Pomoči), kjer je pokojni duhovnik Patricio Alfredo Sánchez Molinari opravljal službo župnika.

Grozljivi trenutek ujela kamera

Mašo so v živo prenašali na družbenih omrežjih, zato se je nesreča odvila tudi pred očmi spletnih gledalcev. Po poročanju čilskega medija T13 je do nesreče prišlo približno 27 minut po začetku bogoslužja. Križ ga je zadel v glavo, duhovnik pa se je zaradi silovitega udarca zgrudil. Kljub prizadevanjem navzočih, da bi mu pomagali, so bile poškodbe usodne.

Nadškofija potrdila njegovo smrt

Smrt duhovnika je uradno potrdila nadškofija Guayaquil, ki se je od njega poslovila z žalostnim sporočilom. »Sporočamo, da je naš dragi pater Patricio Alfredo Sánchez Molinari, ki je opravljal službo župnika v cerkvi Perpetuo Socorro, odšel v Očetovo hišo, kjer bo užival njegovo navzočnost in slavo,« so zapisali v sporočilu. Pokojni je pripadal redovni skupnosti redemptoristov oziroma Kongregaciji presvetega Odrešenika. Nadškofija je izrekla sožalje njegovi redovni skupnosti, družini in prijateljem ter vernike pozvala k molitvi za pokojnega duhovnika.

Zakaj je križ padel?

Za zdaj ostaja odprto pomembno vprašanje: kako se je lahko velik lesen križ odtrgal s stene prav med bogoslužjem? Po poročanju ekvadorskih medijev vzrok padca še ni uradno pojasnjen. Prav tako ni znano, ali je bila konstrukcija pred nesrečo poškodovana oziroma ali so obstajale težave z njeno pritrditvijo.