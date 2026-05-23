Groza pod zemljo! V eksploziji umrlo najmanj 90 ljudi, reševalna akcija še poteka (VIDEO)

V eksploziji plina, ki je v petek zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi.
Reševalna akcija poteka, za zdaj pa ni jasno, koliko rudarjev je še vedno ujetih pod zemljo. V času eksplozije naj bi bilo pod zemljo 247 rudarjev, od katerih naj bi do jutra sicer večino rešili na površje.
Rudnik se nahaja 500 kilometrov jugozahodno od Pekinga v provinci Shanxi, ki velja za eno od središč kitajske premogovniške industrije. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009, ko je v eksploziji plina v rudniku v provinci Heilongjiang na severovzhodu Kitajske umrlo več kot kot 100 ljudi.
Eksplozija je odjeknila v petek zvečer po lokalnem času v rudniku Liushenyu v provinci Shanxi, poroča državna tiskovna agencija Xinhua.
Vzrok eksplozije še ni znan, po poročanju Xinhue naj bi ravni ogljikovega monoksida v petek v rudniku presegle kritično mejo, kar naj bi povzročilo nesrečo. Kitajski predsednik Xi Jinping je po nesreči pozval k »neomajnim prizadevanjem« za oskrbo poškodovanih in iskanje preživelih ter zahteval temeljito preiskavo nesreče.