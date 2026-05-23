Groza pod zemljo! V eksploziji umrlo najmanj 90 ljudi, reševalna akcija še poteka (VIDEO)

V eksploziji plina, ki je v petek zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi.

Ni jasno, koliko rudarjev je še vedno ujetih pod zemljo

Reševalna akcija poteka, za zdaj pa ni jasno, koliko rudarjev je še vedno ujetih pod zemljo. V času eksplozije naj bi bilo pod zemljo 247 rudarjev, od katerih naj bi do jutra sicer večino rešili na površje.

Rudnik se nahaja 500 kilometrov jugozahodno od Pekinga v provinci Shanxi, ki velja za eno od središč kitajske premogovniške industrije. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009, ko je v eksploziji plina v rudniku v provinci Heilongjiang na severovzhodu Kitajske umrlo več kot kot 100 ljudi.

Eksplozija je odjeknila v petek zvečer po lokalnem času v rudniku Liushenyu v provinci Shanxi, poroča državna tiskovna agencija Xinhua.

Vzrok nesreče še ni znan

Vzrok eksplozije še ni znan, po poročanju Xinhue naj bi ravni ogljikovega monoksida v petek v rudniku presegle kritično mejo, kar naj bi povzročilo nesrečo. Kitajski predsednik Xi Jinping je po nesreči pozval k »neomajnim prizadevanjem« za oskrbo poškodovanih in iskanje preživelih ter zahteval temeljito preiskavo nesreče.