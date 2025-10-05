  • Delo d.o.o.
HIŠE KAR IZGINJAJO

Groza! Poglejte strašen trenutek, ko je ocean odnesel hišo (VIDEO)

Ob obali Severne Karoline se podirajo hiše, morje požira obalo z neverjetno hitrostjo.
Kombinacija naraščanja morske gladine, poplav, močnih tokov in erozije sistematično spodjeda obalo. FOTO: Ryan Mcgurl Getty Images

Območje se sooča z izjemno hitrim umikanjem obale, kar ogroža tako infrastrukturo kot tamkajšnje skupnosti. FOTO: Kyle Little Getty Images

Tla niso zasidrana v skalo, zato valovi in tokovi zlahka premeščajo pesek. Tudi neurja, ki se obale sploh ne dotaknejo, lahko povzročijo hudo erozijo. FOTO: Larry Gibson Getty Images

N. P.
 5. 10. 2025 | 19:29
 5. 10. 2025 | 19:30
3:37
Otok Outer Banks ob vzhodni obali ZDA trpi šokanten udarec narave. Kar osem družinskih hiš se je v zadnjih dneh zrušilo v morje zaradi vpliva orkana Imelda, ki se je obali približal na razdaljo 270 kilometrov. Morje neusmiljeno požira košček za koščkom te ameriške obale.

V petih letih izginilo že 20 hiš

S to serijo rušitev se je skupno število domov, ki jih je v zadnjih petih letih pogoltnilo morje ob Outer Banks, povzpelo na 20. Območje se sooča z izjemno hitrim umikanjem obale, kar ogroža tako infrastrukturo kot tamkajšnje skupnosti.

Strokovnjaki opozarjajo, da kombinacija naraščanja morske gladine, poplav, močnih tokov in erozije sistematično spodjeda obalo in potiska črto med kopnim in morjem vedno bolj v notranjost. Še v 80. in 90. letih so bile današnje »hiše v prvi vrsti« dejansko več vrst nazaj — nekatere celo na drugi strani ceste.

Po podatkih AccuWeather je to območje od leta 1987 izgubilo približno 206 metrov obale. Študija okrožja Dare iz leta 2023 je pokazala, da se pri kraju Rodanthe obala umika za več kot 4,5 metra na leto — bistveno hitreje kot drugod v ZDA:

  • Outer Cape Cod: približno 0,9 metra na leto
  • Obala Floride (Atlantik in Mehiški zaliv): okoli 0,5 metra na leto
  • Nova Anglija in srednjeatlantske zvezne države: okoli 0,5 metra na leto

Pesek brez kamna prepuščen nemilosti vode

Za razliko od obal Nove Anglije ali Floride Outer Banks sestavljajo ozki peščeni otoki brez kamnitih klifov ali mangrov, ki bi lahko absorbirali udarce valov. Tla niso zasidrana v skalo, zato valovi in tokovi zlahka premeščajo pesek. Tudi neurja, ki se obale sploh ne dotaknejo, lahko povzročijo hudo erozijo.

Tudi razlike znotraj območja so očitne. Le nekaj kilometrov južneje od Rodanthe leži kraj Waves, ki ima neprekinjen greben sipin in suho peščeno plažo, zato izgublja precej manj obale kot njegov severni sosed.

Valovi, višji od šest metrov

»Gre verjetno za območje z najmočnejšim valovanjem na vzhodni obali ZDA južno od Nantucketa in Cape Coda,« je za USA TODAY povedal Rob Young, direktor programa za preučevanje razvitih obal na Univerzi Zahodne Karoline. Ko je območje pred kratkim pričakovalo orkan Erin, so obalo udarili valovi, visoki več kot šest metrov, kar je povzročilo dodatne zrušitve domov. »Valove lahko ujame iz toliko smeri, da je udarni pritisk izjemen,« je dodal.

Ameriške napovedi kažejo, da bi se gladina morja na tem območju lahko do leta 2050 dvignila za okoli 35 centimetrov. To bi pomenilo kar desetkratno povečanje števila dni s poplavami na obali. Višje morje omogoča valovom, da prodrejo dlje v notranjost, obenem pa slabijo naravne zaščite, ki so že zdaj pod udarom.

Tudi ljudje prispevajo k težavam

Človeški posegi, kot so ceste, hiše in zaščitni zidovi, pogosto nehote še pospešijo erozijo. Blokirajo obnovo sipin, odbijajo valove proti sosednjim plažam in uničujejo rastlinje, ki s koreninami drži pesek skupaj.

Posledica pa je še bolj ranljiva obala, ki ne zdrži niti manjših neviht.

ObalaZDAmorjepodnebne spremembeplažaoceanmorska gladinaGlobalno segevanjedviganje morske gladine
