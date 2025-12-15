Groza! Pri južnih sosedih odkrili primer bolezni, ki je sicer pri nas izkoreninjena

Potem ko so v Romuniji potrdili dva primera gobavosti, so bolezen, ki je pri naših južnih sosedih niso zasledili tri desetletja, ugotovili tudi pri moškem v Splitu. Gre za državljana Nepala, ki živi na Hrvaškem že dve leti in so ga na epidemiološkem oddelku splitske bolnišnice začeli zdraviti pred desetimi dnevi. Zdravniki so pregledali tudi njegove svojce, med njimi ni okuženih.

Gobavost povzroča bakterija Mycobacterium leprae. Gre za kronično nalezljivo bolezen, ki najpogosteje prizadene kožo, periferno živčevje, sluznico nosu in zgornja dihala. Za okužbo je potreben dolgotrajni stik, bakterija pa se prenaša prek kašljanja in kihanja. Možnosti za prenos so večje v slabih higienskih razmerah. Povprečna inkubacijska doba je pet let, a se simptomi lahko pokažejo tudi prej. Pojavijo se lahko izcedek iz nosu, suho lasišče, težave z vidom, kožne lezije, mišična šibkost, pordela koža, zadebelitev kože na obrazu, ušesih in rokah. Nekatere doletijo izguba občutka v prstih na rokah in nogah, zadebelitev perifernih živcev, sploščen nos zaradi uničenja nosnega hrustanca ter spremembe pri tvorjenju govora. Poleg tega se lahko pojavita atrofija mod in erektilna disfunkcija ter paraliza zaradi izgube mišične funkcije in trajne deformacije sklepov.

Bolezen je danes sicer ozdravljiva, a zelo trdovratna.

Bolezen je danes sicer ozdravljiva, a zelo trdovratna. Njeno napredovanje je odvisno tudi od imunskega sistema posameznika, za uspešnost zdravljenja je seveda nujna čimprejšnja diagnoza. V Sloveniji bolezni nismo zaznali že več desetletij, in čeprav ni razloga za zaskrbljenost, vseeno velja opomniti, da se tudi že izkoreninjene bolezni lahko vrnejo.