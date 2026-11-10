Groza sredi prestolnice! Odjeknila eksplozija, pred znanim muzejem našli truplo

Sredi hrvaške prestolnice je danes zjutraj odjeknila eksplozija, ki se je končala tragično. V bližini znanega zagrebškega muzeja Mimara so policisti na travnati površini našli mrtvo osebo. Po prvih ugotovitvah naj bi šlo za samomor z eksplozivno napravo.

V središču Zagreba je v torek, 10. novembra, nekaj pred 9. uro odjeknila eksplozija. Zgodilo se je na Rooseveltovem trgu, v neposredni bližini muzeja Mimara.

Kot poroča Hina, je doslej še neznana oseba umrla po aktiviranju eksplozivne naprave. Po prvih informacijah gre za samomor.

Policija zaprla območje, poteka preiskava

Na kraj dogodka so prihiteli policisti, ki so območje okoli muzeja zavarovali s policijskim trakom. Na travnati površini so našli truplo.

Zagrebška policija je potrdila, da smrti po dosedanjih ugotovitvah niso povzročila kazniva dejanja druge osebe. Identiteta pokojne osebe za zdaj ni znana. Po poročanju Hine v trenutku eksplozije v neposredni bližini ni bilo mimoidočih, zato drugi ljudje niso bili ogroženi. Policisti opravljajo ogled kraja dogodka in ugotavljajo vse okoliščine tragedije.