Groza v dekliškem internatu: v požaru umrlo šestnajst deklet (FOTO)

V požaru, ki je davi izbruhnil v internatu dekliške šole v Keniji, je umrlo 16 deklet, še na desetine pa je potreboval zdravniško pomoč, so potrdile kenijske oblasti, poroča britanski BBC. Vzrok požara še ni znan. Ko je v zgodnjih jutranjih urah izbruhnil požar, je v internatu dekliške šole v kraju Gilgi približno 120 kilometrov severozahodno od prestolnice Nairobi po navedbah policije spalo okoli 220 deklet.

FOTO: Simon Maina Afp

Kenijski minister za izobraževanje Julius Ogamba je med obiskom kraja nesreče po navedbah BBC dejal, da so reševalci v bolnišnico odpeljali več deset deklet. 71 so jih pozneje izpustili iz bolnice, sedem pa je ostalo na nadaljnjem zdravljenju.

PFOTO: Simon Maina Afp

Minister za notranje zadeve Kipchumba Murkomen, ki je prav tako obiskal kraj nesreče, je izrazil sožalje prizadetim družinam. Ob tem je prosil za potrpežljivost in Kenijce pozval, naj ne ugibajo o vzroku nesreče. Ta za zdaj še ni znan.

FOTO: Thomas Mukoya Reuters

V Keniji so se že v zadnjih letih zgodili podobni požari v izobraževalnih ustanovah in terjali smrtne žrtve. Nekateri so bili posledica požigov, ki naj bi jih domnevno zakrivili z bivalnimi razmerami ali s strogo disciplino nezadovoljni učenci, drugi pa so bili posledica nesreč, poroča BBC.