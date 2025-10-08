Groza: zrušila se je šestnadstropna stavba, štirje ljudje mrtvi (FOTO in VIDEO)

V torkovem zrušenju dela šestnadstropne stavbe med gradbenimi deli v središču španske prestolnice Madrid so po zadnjih podatkih umrli štirje ljudje. V nesreči so bili trije delavci poškodovani, vzrok zrušenja pa oblasti še preiskujejo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Stavba je bila med zrušenjem v torek okoli 13. ure sredi gradbenih del in prenovitve v hotel, v njej pa je delalo približno 40 ljudi, poroča španska tiskovna agencija EFE.

FOTO: Juan Medina/Reuters

Potem ko so sprva pogrešali štiri osebe, so reševalci prvi trupli našli tik pred polnočjo, drugi dve pa danes okoli 2. ure zjutraj.

Po navedbah oblasti so v nesreči umrli trije delavci in ena od vodij projekta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Poškodovani so bili še trije delavci, dva lažje, enega pa so zaradi zlomljene noge prepeljali v bolnišnico.

Vzrok zrušenja trenutno še ni znan. Po navedbah župana Madrida Joseja Luisa Martineza-Almeide je za preiskavo, zakaj se je zrušila plošča v šestem nadstropju, odgovorna policija.

Na kraju nesreče so gasilci in reševalci ruševine odstranjevali pozno v noč.