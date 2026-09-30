Grozeče sporočilo Marije iz Moskve: »Kdor misli, da je varen, se moti« (VIDEO)

Iz Rusije prihaja ostro opozorilo evropskim državam, ki proizvajajo orožje za Ukrajino. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je dejala, da so takšne tovarne potencialne vojaške tarče Rusije, in opozorila, da se motijo vsi, ki menijo, da so objekti zunaj Ukrajine varni.

Zaharova je še dejala, da Rusija evropske države zaradi njihove vojaške podpore Ukrajini vidi kot neposredno vključene v konflikt. Po njenih besedah ne gre več le za pomoč Kijevu, ampak tudi za gradnjo tovarn orožja in skupne naložbe v vojaško industrijo. Njeno opozorilo je prišlo kot odgovor na vprašanje o pripravljenosti Poljske, da na svojem ozemlju zgradi tovarno za proizvodnjo prestreznih raket za sistem Patriot, namenjenih Ukrajini.

»Kdor misli, da je varen, se moti«

Zaharova je bila pri tem zelo neposredna. Dejala je, da so evropske tovarne, ki izdelujejo orožje za Ukrajino, potencialne vojaške tarče Rusije. Dodala je, da se ne bi smelo predvidevati, da bodo objekti zunaj ukrajinskega ozemlja zaradi svoje lokacije zaščiteni pred morebitnimi napadi. Po njenem mnenju evropske države s takšnim ravnanjem podaljšujejo vojno, namesto da bi pomagale pri iskanju rešitve.

Moskva že dlje časa ostro nasprotuje zahodni vojaški pomoči Ukrajini in jo predstavlja kot dokaz vse večje vpletenosti držav Nata v konflikt. Na drugi strani Nato in številne evropske države vztrajajo, da bodo Ukrajini še naprej zagotavljali vojaško podporo, da se bo lahko branila pred ruskimi silami ter sestreljevala ruske drone in rakete.