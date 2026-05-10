Grozi nevaren pojav, izdano opozorilo za Evropo: »Vprašanje dneva je …«

Evropski center za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) je opozoril, da se temperature oceanov približujejo rekordnim ravnem, medtem ko se razmere spreminjajo proti potencialno močnemu meteorološkemu pojavu El Niño. Samantha Burgess iz ECMWF je povedala, da so bile površinske temperature morja v minulih dneh le neznatno pod zgodovinskim rekordom iz leta 2024 ter da kaže, da bo maj podrl lasten rekord.

Copernicus je objavil, da so bile površinske temperature morja aprila druge najvišje, kar so jih kdaj izmerili, medtem ko so morski vročinski valovi podirali rekorde v oceanu med tropskim Pacifikom in Združenimi državami.

»Vprašanje dneva je, kdaj bomo znova dosegli rekordne površinske temperature oceanov,« je povedala za agencijo France Presse.

Tudi služba za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus je navedla, da so se dnevne površinske temperature morja aprila postopno približevale skoraj rekordnim ravnem, kar odraža prehod proti El Niñu, ki ga pričakujejo v prihodnjih mesecih.

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je sicer pretekli mesec sporočila, da bi se razmere za El Niño lahko razvile že v obdobju od maja do julija. Ta meteorološki pojav vpliva na vreme po svetu ter povečuje verjetnost suš, obilnih padavin in drugih podnebnih ekstremov. El Niño dodatno segreva tudi planet, pri čemer je v letih 2023 in 2024 »prispeval« k temu, da sta ti leti postali drugo oziroma prvo najtoplejše v zgodovini meritev. Nekatere meteorološke agencije napovedujejo, da bo prihajajoči pojav še močnejši – potencialno primerljiv s »super« El Niñom pred tremi desetletji.

Močan El Niño bi lahko občutno povečal možnosti, da bo leto 2027 najtoplejše leto

Zeke Hausfather, znanstvenik iz neodvisne organizacije za podnebne raziskave Berkeley Earth, je pretekli teden zapisal, da bi močan El Niño lahko občutno povečal možnosti, da bo leto 2027 najtoplejše leto, kar so jih kdaj zabeležili. Burgess je poudarila, da je še prezgodaj, da bi s popolno gotovostjo napovedali intenzivnost pojava, saj so napovedi, pripravljene spomladi na severni polobli, lahko nezanesljive. Dodala je pa, da bo El Niño vsekakor imel vpliv, ne glede na svojo jakost.

»Verjetno bomo priča temu, da bo leto 2027 preseglo leto 2024 kot najtoplejše leto v zgodovini,« je dejala in pojasnila, da se vpliv El Niña na globalne temperature običajno pokaže leto dni po njegovem vrhuncu.