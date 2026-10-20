Smrt v otroškem vozičku: leto dni stara deklica umrla v ruskem napadu, njena mama pozneje v bolnišnici (Fotografije so vznemirjujoče)

Ruski dron je v Harkovski oblasti zadel park ob kavarni, kjer so bili tudi otroci in družine. Med smrtnimi žrtvami sta komaj leto dni stara Angelina in njena mama Inna. Umrla je tudi 11-letna deklica, več ljudi je bilo ranjenih.

Pretresljiva tragedija se je zgodila v ponedeljek v kraju Nova Vodolaha v Harkovski oblasti. Po navedbah ukrajinskih oblasti je ruski dron tipa shahed zadel območje parka ob običajni kavarni. Umrlo je šest ljudi, med njimi otroci.

Med ranjenimi tudi otroci

Število ranjenih se v različnih uradnih objavah nekoliko razlikuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je govoril o 14 ranjenih, med njimi šestih otrocih, drugi regionalni viri pa so poročali o 15 ranjenih, od tega sedmih otrocih. Po prvih ugotovitvah naj bi bil uporabljen dron tipa Geran-3 oziroma različica shaheda. Poškodovani naj bi bili tudi bližnji objekti, med njimi kavarna, trgovina in otroška umetniška šola.

Zelenski: »Čista grozota«

Zelenski je napad ostro obsodil in ga označil za »čisto grozoto«. Ob tem je znova pozval k okrepitvi ukrajinske zračne obrambe in k nadaljevanju sankcij proti Rusiji.