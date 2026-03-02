Grozljiva eskalacija: Iran je ponoči napadel Evropsko unijo, vojna je že na našem pragu

Naše sinočnje napovedi, da naj bi Iran napadel Ciper, torej državo članico Evropske unije, so se izkazale za resnične. Počilo je v ciprski vojaški bazi Akrotiri, ki je bila tarča napada s t.i. samomorilskim dronom. Osebje ciprskega oporišča, ki ga upravljajo Britanci, je po poročanju tiskovne agencije dpa dobilo navodilo, naj ostanejo na mestu in počakajo na nadaljnja navodila, saj ni mogoče izključiti možnosti nadaljnjih napadov. Trenutno še ni jasno, ali je iranski dron, po prvih poročilih naj bi šlo za model Šahid-136, proti Cipru poletel iz oddaljenega Irana ali iz precej bližjih postojank Hezbolaha v Libanonu, ki jih je fašistični režim ajatol iz Irana v preteklosti izdatno zalagal z denarjem, orožjem in opremo.

Na prizorišče napada na Cipru so napotili reševalna vozila. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters

Po poročanju več ciprskih novičarskih portalov je bilo eksplozije in sirene slišati tudi v bližnjem mestu Limasol. Ciprski predsednik Nikos Hristodulides je ob tem poudaril, da Ciper na noben način ne sodeluje in ne namerava sodelovati v nobeni vojaški operaciji. Po poročanju televizijske mreže Al Jazeera je dodal, da je v stalnem stiku z evropskimi in drugimi voditelji glede razvoja dogodkov.

Von der Leynova umirja žogico: »gre za osamljeni incident!«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je že oglasila in poudarila: »Govorila sem s predsednikom Hristodulidesom, ki me je seznanil z osamljenim incidentom, ki se je zgodil kmalu po polnoči in je vključeval brezpilotno letalo, usmerjeno proti britanski vojaški bazi v Akrotiriju. Čeprav Republika Ciper ni bila tarča, naj bom jasna: ob soočenju s kakršnokoli grožnjo stojimo skupaj, odločno in nedvoumno ob svojih državah članicah.«

Združeno kraljestvo ima na Cipru dve letalski oporišči. Britanski premier Keir Starmer je v nedeljo sporočil, da je Združeno kraljestvo sprejelo zahtevo ZDA za uporabo britanskih baz za obrambo proti Iranu. »ZDA so zaprosile za dovoljenje za uporabo britanskih baz za ta specifičen in omejen obrambni namen. Odločili smo se, da sprejmemo to zahtevo, da bi Iranu preprečili izstreljevanje raket po celotni regiji,« je dejal.