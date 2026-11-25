Iz Egipta prihajajo pretresljive novice o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v sredo na eni od glavnih cest. Kot poroča Al Jazeera, se je prevrnilo vozilo, ki je prevažalo naftne derivate, nato pa je izbruhnil uničujoč požar.

Egiptovsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je v ognjenih zubljih umrlo najmanj 30 ljudi, še 15 pa jih je bilo poškodovanih.

O tragediji poroča tudi britanski The Independent, ki prav tako navaja najmanj 30 smrtnih žrtev in več poškodovanih.

Na prizorišču nesreče posredujejo številčne ekipe gasilcev in reševalcev, pa tudi pripadniki egiptovskega Rdečega polmeseca. Egiptovsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da bi število žrtev lahko še naraslo.