Grozljiva nesreča v Nemčiji: vagona z nadvoza zgrmela na cesto (FOTO)

V petek zvečer se je v Münchnu pripetila huda železniška nesreča, v kateri sta z nadvoza nad cesto padla dva tovorna vagona vlaka. Ena oseba je pri tem utrpela hude telesne poškodbe, podrobnosti nesreče pa pristojni še ugotavljajo.

Po navedbah policije se je nesreča zgodila okoli 1.40 zjutraj na železniškem nadvozu nad ulico Schleißheimer Straße v okrožju Milbertshofen, piše Bild. Sreča v nesreči je bila pozna ura, saj na sicer prometni cesti takrat ni bilo veliko avtomobilov, v nasprotnem primeru bi bile lahko posledice veliko hujše. Nesreča se je zgodila med manevriranjem dveh tovornih vlakov na tirih na nadvozu. Pri trku je eden od vlakov drugega potisnil čez rob mostu in ta je delno padel na cesto. Policija je za omenjeni časnik potrdila, da sta bila vagona, ki sta padla na cesto, prazna. Na kraj dogodka so bile napotene številne službe, vključno z zvezno in državno policijo, gasilci in reševalci, oblasti so uporabile tudi dron, ki je pomagal oceniti škodo in uskladiti delo.

Odstranitev vagonov in popravilo infrastrukture bo po podatkih policije dolgotrajno, dela bi lahko lahko trajala vso soboto, morda celo do nedelje, so pa z Deutsche Bahn sporočili, da nesreča ni in ne bo vplivala na potniški železniški promet, saj se je nesreča zgodila na progi, ki so jo uporabljali izključno tovorni vlaki.

FOTO: Christine Uyanik/Reuters

FOTO: Christine Uyanik/Reuters

FOTO: Christine Uyanik/Reuters