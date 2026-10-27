Grozljiva zdravniška napaka v prestolnici! Zaradi napačne diagnoze so ji odstranili želodec: »Zdaj imam stoodstotno telesno okvaro«

Pretresljiva zgodba prihaja iz Zagreba, kjer so zdravniki pacientki zaradi domnevnega raka odstranili celoten želodec in več drugih organov. Šele po operaciji so ugotovili, da ženska sploh ni imela raka, zaradi katerega so jo operirali. Danes se spopada s hudimi in trajnimi zdravstvenimi posledicami, zdravnica, ki je postavila napačno diagnozo, pa se je znašla pred sodiščem. V zagrebški bolnišnici KBC Sestre milosrdnice se je tako konec leta 2023 zgodil primer, ki odpira resna vprašanja o varnosti pacientov in odgovornosti zdravnikov. Pacientki so zaradi diagnoze raka želodca odstranili celoten želodec, bezgavke, trebušno mreno, slepič in žolčnik. Poznejše preiskave pa so pokazale, da je šlo za povsem drugačno vrsto tumorja, zaradi katerega tako obsežen poseg po ugotovitvah preiskave ni bil potreben.

Kot poroča Jutarnji list, je pristojno državno tožilstvo nedavno vložilo obtožnico proti zdravnici, ki je postavila napačno diagnozo. Očitajo ji malomarno zdravljenje, zaradi katerega naj bi pacientka utrpela posebno hudo telesno poškodbo.

Šele po operaciji izvedela, da nima takšnega raka

Pacientka je med zaslišanjem pojasnila, da je zdravniško pomoč poiskala zaradi hudih bolečin v želodcu. Opravili so ji gastroskopijo in biopsijo, po katerih so ji sporočili, da ima adenokarcinom, maligni tumor, zaradi katerega naj bi bila potrebna operacija. Toda analiza odstranjenega želodca je pokazala drugačno sliko. Adenokarcinoma niso našli, temveč majhen benigni nevroendokrini tumor, ki po navedbah pacientke ni zahteval odstranitve želodca.

»Ugotovili so, da sploh nimam adenokarcinoma, temveč majhen benigni nevroendokrini tumor, ki ne zahteva operativnega zdravljenja, ampak le simptomatsko zdravljenje in spremljanje,« je pojasnila. Še posebej pretresljiva je njena navedba, da ji je kirurg po posegu povedal, da med operacijo tumorja sploh ni videl, vendar je zaradi predhodno postavljene diagnoze nadaljeval odstranjevanje organov. Kirurg je med postopkom potrdil, da tumorja med operacijo ni mogel otipati, a se je zaradi patohistološkega izvida, ki je kazal na raka, odločil nadaljevati poseg. Poudaril je, da je ravnal po pravilih stroke in s pacientkino privolitvijo.

»Zdaj imam stoodstotno telesno okvaro«

Posledice operacije so za pacientko izjemno hude. Po lastnih besedah ima 80-odstotno invalidnost, ugotovljena pa ji je bila tudi stoodstotna telesna okvara. »Zaradi vsega, kar se mi je zgodilo, trpim hude zdravstvene posledice. Imam 80-odstotno invalidnost, zdaj pa tudi stoodstotno telesno okvaro,« je povedala. Po njenih navedbah je bolnišnica izvedla notranji strokovni nadzor, ki je pokazal nepravilnosti pri njenem zdravljenju.

Ženska se danes spopada s slabostjo, bruhanjem, drisko, prebavnimi težavami in veliko izgubo telesne teže. Med posledicami so ugotovili tudi posttravmatsko stresno motnjo.

Zdravnica se zagovarja: Pred operacijo bi morali opraviti dodatne preiskave

Tožilstvo zdravnici očita, da pri analizi vzorca biopsije ni opravila dodatnih preiskav, s katerimi bi lahko razlikovala med dvema vrstama tumorjev.

Sodni izvedenci so ugotovili, da je pri postavitvi prvotne diagnoze prišlo do strokovne napake, saj niso opravili potrebnih dodatnih imunohistokemijskih preiskav. Obtožena zdravnica očitke zavrača oziroma jih pojasnjuje drugače. V zagovoru je navedla, da je sodelovala pri analizi biopsije in da so opravili še pet dodatnih metod testiranja. Po njenem mnenju bi se morali zdravniki pred operacijo dodatno posvetovati in preveriti, ali je bila diagnostična obravnava sploh zaključena. Poudarila je tudi, da izvid na dan operacije še ni bil dokončan in da bi bilo treba opraviti dodatne preiskave, vključno s ponovitvijo biopsije. Ob tem je opozorila, da ni mogoče z gotovostjo trditi, da pacientka ni imela karcinoma, saj bi ga lahko odstranili že med biopsijo. Zoper zdravnico je vložena obtožnica, kazenski postopek pa še ni pravnomočno končan. Njena kazenska odgovornost tako še ni ugotovljena.