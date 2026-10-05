Grozljiva zloraba evroposlank: z umetno inteligenco so jih slekli in naredili pornografske posnetke

Razsežnosti zlorabe umetne inteligence postajajo vse bolj srhljive. Kar 50 poslancev Evropskega parlamenta se je znašlo med tarčami spletnih orodij za izdelavo lažnih pornografskih vsebin, med njimi pa je kar 46 žensk. V Bruslju zdaj zahtevajo odločen ukrep.

Raziskava nemškega možganskega trusta Agora Digitale Transformation je razkrila zaskrbljujoče razsežnosti spolno obarvanih globokih ponaredkov oziroma tako imenovanih deepfake posnetkov. Raziskovalci so ugotovili, da so spletne platforme oziroma orodja, ki lahko s pomočjo umetne inteligence osebo na fotografiji navidezno slečejo ali jo prikažejo v spolno eksplicitni vsebini, med svoje tarče vključila 50 evropskih poslancev.

Gre za vsebine, ki nastanejo brez privolitve osebe na fotografiji. Uporabnik lahko naloži povsem običajno fotografijo, umetna inteligenca pa nato izdela lažno golo ali pornografsko podobo.

Ženske bistveno pogosteje tarče

Podatki kažejo, da problem močno nesorazmerno prizadene ženske. Predhodna raziskava iste organizacije je pokazala, da je bila med poslanci nacionalnih parlamentov držav EU na spletnih straneh z globokimi pornografskimi ponaredki omenjena ali prikazana najmanj 138 žensk iz 22 držav, v primerjavi z vsega devetimi moškimi.

Deepfake posnetki Gre za vsebine, ki nastanejo brez privolitve osebe na fotografiji. Uporabnik lahko naloži povsem običajno fotografijo, umetna inteligenca pa nato izdela lažno golo ali pornografsko podobo.

Raziskovalec Benjamin Shultz je ocenil, da so bile političarke kar 33-krat bolj izpostavljene takšni obliki zlorabe kot njihovi moški kolegi. Še posebej skrb vzbuja dejstvo, da žrtve pogosto niti ne vedo, da so se njihove fotografije znašle v takšnih zbirkah. Ponarejene vsebine se lahko širijo po spletu, še preden oseba sploh izve, da obstajajo.

Več kot sto evroposlancev zahteva ukrepanje

Primeri so sprožili politični odziv v Evropskem parlamentu. Pobudo Zelenih za strožji boj proti takšnim aplikacijam je podprlo 119 evroposlancev iz več političnih skupin, med drugim socialistov in demokratov, liberalcev Renew Europe ter Levice. Od Evropske komisije in držav članic zahtevajo, da zagotovijo učinkovito izvajanje prepovedi orodij za tako imenovano digitalno slačenje ljudi. Vsaka država naj bi imela tudi pristojni organ z dovolj sredstvi za ukrepanje proti takšnim storitvam. Evropska komisija je ob tem poudarila, da ustvarjanje spolnih podob ljudi brez njihove privolitve v Evropi nima mesta.

Prepoved prihaja decembra

EU je letos že naredila pomemben korak. Evropski parlament in Svet EU sta maja dosegla dogovor o prepovedi tako imenovanih »nudifier« aplikacij, ki z umetno inteligenco ustvarjajo lažne gole ali spolno eksplicitne podobe resničnih ljudi brez njihovega soglasja. Prepoved naj bi se začela uporabljati 2. decembra 2026, zato evroposlanci zdaj pritiskajo na Komisijo in članice, naj bodo na izvajanje novih pravil pripravljene že prvi dan.

Problem pa močno presega evropsko politiko. Raziskave že dlje opozarjajo, da so ženske daleč najpogostejše žrtve pornografskih globokih ponaredkov. Z vse bolj dostopnimi orodji umetne inteligence je mogoče takšno lažno vsebino izdelati v nekaj trenutkih.