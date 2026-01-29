Grozljive številke umrlih in poškodovanih v vojni v Ukrajini

Vojna med Rusijo in Ukrajino je od začetka konflikta terjala skoraj dva milijona žrtev, mednje sodijo tako pogrešani in poškodovani kot tudi smrtne žrtve, v raziskavi navaja ameriška neprofitna organizacija Center for Strategic and International Studies. Glede na njihove podatke je Rusija izgubila okoli 325.000 življenj, v vojni pa je bilo skupno prizadetih 1,2 milijona Rusov. Tudi Ukrajina je utrpela velike izgube. Zaradi vojne je umrlo od 100.000 do 140.000 ljudi, vseh žrtev pa je po ocenah raziskave več kot pol milijona.

»Skupno število ruskih in ukrajinskih žrtev je okoli 1,8 milijona ljudi, do pomladi 2026 pa bi lahko število naraslo do dveh milijonov,« so po navedbah Guardiana zapisali v raziskavi. Glede na podatke Združenih narodov število uradno potrjenih civilnih smrtnih žrtev znaša skoraj 15.000, pravo število pa je domnevno še veliko večje.

Podatke skrivajo

Dejansko število žrtev vojne v Rusiji ostaja skrbno varovana državna skrivnost. Zadnje uradno število žrtev je rusko ministrstvo za obrambo izdalo septembra 2022, in sicer da je do takrat Rusija izgubila 5937 ljudi, navaja tiskovna agencija AFP. Ruska veja medijske hiše BBC in neodvisni medij Mediazona, ki se zanašata na javno dostopne podatke, kot so osmrtnice, sta ugotovila, da je v štirih letih vojne umrlo več kot 163.000 ruskih vojakov. Ocenjujejo, da je število smrtnih žrtev najverjetneje še večje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je februarja 2025 za NBC dejal, da je njegova država od začetka vojne izgubila skoraj 46.000 vojakov, več deset tisoč pa jih je pogrešanih ali v ujetništvu. Tuji analitiki trdijo, da je navedeno število žrtev najverjetneje prenizko.