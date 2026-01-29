  • Delo d.o.o.
OGROMNO MRTVIH

Grozljive številke umrlih in poškodovanih v vojni v Ukrajini

Do pomladi bo mrtvih, poškodovanih in pogrešanih dva milijona. Tako trdi ameriška neprofitna raziskovalna organizacija.
Ruski dron je v torek zadel potniški vlak na severovzhodu Ukrajine, umrlo je pet ljudi. FOTO: Kharkiv Regional Prosecutor's Of Via Reuters
Ruski dron je v torek zadel potniški vlak na severovzhodu Ukrajine, umrlo je pet ljudi. FOTO: Kharkiv Regional Prosecutor's Of Via Reuters
Ma. J.
 29. 1. 2026 | 06:32
2:10
A+A-

Vojna med Rusijo in Ukrajino je od začetka konflikta terjala skoraj dva milijona žrtev, mednje sodijo tako pogrešani in poškodovani kot tudi smrtne žrtve, v raziskavi navaja ameriška neprofitna organizacija Center for Strategic and International Studies. Glede na njihove podatke je Rusija izgubila okoli 325.000 življenj, v vojni pa je bilo skupno prizadetih 1,2 milijona Rusov. Tudi Ukrajina je utrpela velike izgube. Zaradi vojne je umrlo od 100.000 do 140.000 ljudi, vseh žrtev pa je po ocenah raziskave več kot pol milijona.

»Skupno število ruskih in ukrajinskih žrtev je okoli 1,8 milijona ljudi, do pomladi 2026 pa bi lahko število naraslo do dveh milijonov,« so po navedbah Guardiana zapisali v raziskavi. Glede na podatke Združenih narodov število uradno potrjenih civilnih smrtnih žrtev znaša skoraj 15.000, pravo število pa je domnevno še veliko večje.

Podatke skrivajo

Dejansko število žrtev vojne v Rusiji ostaja skrbno varovana državna skrivnost. Zadnje uradno število žrtev je rusko ministrstvo za obrambo izdalo septembra 2022, in sicer da je do takrat Rusija izgubila 5937 ljudi, navaja tiskovna agencija AFP. Ruska veja medijske hiše BBC in neodvisni medij Mediazona, ki se zanašata na javno dostopne podatke, kot so osmrtnice, sta ugotovila, da je v štirih letih vojne umrlo več kot 163.000 ruskih vojakov. Ocenjujejo, da je število smrtnih žrtev najverjetneje še večje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je februarja 2025 za NBC dejal, da je njegova država od začetka vojne izgubila skoraj 46.000 vojakov, več deset tisoč pa jih je pogrešanih ali v ujetništvu. Tuji analitiki trdijo, da je navedeno število žrtev najverjetneje prenizko.

vojna Rusija Ukrajina žrtve ZDA
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
