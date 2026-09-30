Grozljivi posnetki drame na letu za Izrael: pilot prekrit s krvjo: »Poskušali so ga ubiti« (VIDEO)

Potnike na letu iz Dubaja proti Tel Avivu je, kot smo že poročali, zajela prava groza. Med letom naj bi prišlo do nasilnega incidenta v pilotski kabini, letalo pa je moralo zaradi izrednih razmer pristati v Savdski Arabiji. Na spletu so se pojavili tudi pretresljivi posnetki, na katerih naj bi bila vidna poškodovana člana posadke.

Letalo družbe Flydubai, ki je letelo iz Dubaja proti Tel Avivu, je v sredo nepričakovano spremenilo smer in pristalo na letališču Tabuk v Savdski Arabiji. Po prvih informacijah naj bi se v zraku zgodil resen incident v pilotski kabini, zaradi katerega je posadka sprožila alarm.

Netanjahu: Eden od pilotov skušal strmoglaviti letalo Flydubai Eden od pilotov v Izrael namenjenega letala Flydubai, ki je moralo zasilno pristati v Savdski Arabiji, je zabodel drugega in skušal strmoglaviti letalo, je povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu. »Ko se je letalo približevalo Izraelu, je eden od pilotov zabodel drugega in očitno skušal povzročiti strmoglavljenje letala s potniki na krovu,« je dejal. Po lastnih besedah je govoril z enim od potnikov iz Izraela, ki mu je povedal, da se je letalo začelo vrteti in spuščati, nato pa sta skupaj z enim od članov posadke vdrla v pilotsko kabino in skupaj obvladala nasilnega pilota, medtem ko je poskušal ta sabotirati sisteme letala. Kasneje je v pilotsko kabino vstopil še en član posadke, ki mu je uspelo stabilizirati letalo, je Netanjahu povzel navedbe potnika. Kot je še dejal Netanjahu, so pilota, ki je izvedel napad, aretirali in ga trenutno zaslišujejo savdske oblasti. Obrambni minister Izrael Kac pa je dejal, da je šlo za poskus terorističnega napada, za katerim so džihadisti.

Po pričevanjih potnikov naj bi med letom prišlo do fizičnega spopada med članoma posadke. Eden od pilotov naj bi bil poškodovan, potniki pa so opisovali prizore panike in strahu. Na objavljenih posnetkih je mogoče videti kri na članih posadke, eden od njiju naj bi imel tudi masko za kisik.

Letalo začelo izgubljati višino

Potniki so opisali trenutke, ko je letalo nenadoma začelo izgubljati višino. Po njihovih besedah so zaslišali krike, nato pa opazili, da je v kabini nastal kaos. Nekateri mediji poročajo, da naj bi drugi piloti, ki so bili med potniki, pomagali prevzeti nadzor nad letalom. Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, na katerih naj bi potniki pomagali obvladati osebo, povezano z incidentom. Slišati je mogoče izjave, da so napadalca ustavili in preprečili hujši dogodek.

Letalo je kljub dramatičnemu dogajanju varno pristalo v Savdski Arabiji. Iz družbe Flydubai so sporočili, da so vsi potniki na varnem. FOTO: Afp

Po poročanju nekaterih izraelskih medijev preiskujejo tudi možnost, da naj bi šlo za poskus prevzema nadzora nad letalom. Te navedbe za zdaj niso uradno potrjene.

Vsi potniki varno na tleh

Letalo je kljub dramatičnemu dogajanju varno pristalo v Savdski Arabiji. Iz družbe Flydubai so sporočili, da so vsi potniki na varnem, dodatne okoliščine incidenta pa še preiskujejo.

Dogodek je sprožil tudi varnostne postopke v Izraelu. Oblasti so bile obveščene o razmerah, pristojne službe pa zdaj ugotavljajo, kaj se je v resnici zgodilo na krovu letala.