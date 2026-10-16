Grozljivi prizori iz Splita obkrožili svet: navijači klicali Hitlerja in nosili krsto! (FOTO in VIDEO)

Namesto o veliki zmagi Hajduka nad Ajaxom svet govori o sramotnih prizorih s splitskih ulic. Del navijačev je pred tekmo vzklikal nacistična in antisemitska gesla, skozi mesto pa so celo prevažali krsto z imenom nizozemskega kluba. Izraelci so zgroženi, Poljaki pa opozarjajo, da so Splitčani ponovili srhljivo gesto iz leta 1995.

Splitski Hajduk je v četrtek zvečer poskrbel za veliko nogometno slavje. Na Poljudu je premagal sloviti Ajax z 2:1, a zgodovinski uspeh je hitro zasenčilo dogajanje pred tekmo in med njo. Posnetki navijaških izgredov so obkrožili svet, o Splitu pa danes poročajo mediji od Izraela in Nizozemske do Nemčije in Poljske.

Kot poroča hrvaški Jutarnji list, so med navijaškim pohodom skupine Torcida po splitskih ulicah odmevali vzkliki, ki poveličujejo nacizem in pozivajo k nasilju nad Judi. Med drugim je bilo slišati »Vstani, Adolf«, »Auschwitz, Auschwitz« in »Gazi Jude«.

Na čelu sprevoda je vozil rumeni avtomobil, na strehi katerega je bila krsta z napisom Ajax.

Izraelci zgroženi: šokanten antisemitizem!

Dogajanje je še posebej močno odmevalo v Izraelu. Tamkajšnji portal Ynet je opozoril na nesprejemljive antisemitske vzklike, ki so spremljali pohod splitskih navijačev.

Izraelski časnik Israel Hayom je ob tem spomnil na zgodovinsko povezanost Ajaxa z judovsko skupnostjo v Amsterdamu. Prav zaradi te povezave je nizozemski klub že desetletja tarča antisemitskih provokacij skrajnih navijaških skupin. Dodatno pozornost je vzbudilo dejstvo, da za Ajax igra tudi izraelski reprezentant Oscar Gloukh. Izraelski mediji so opozorili, da so takšni prizori na evropskih ulicah in stadionih leta 2026 nedopustni.

Namesto o veliki zmagi Hajduka nad Ajaxom svet govori o sramotnih prizorih s splitskih ulic. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell

Poljaki opozorili na srhljivo podobnost z letom 1995

Posebej zanimivo podrobnost so izbrskali poljski novinarji športnega časnika Przegląd Sportowy. Spomnili so, da so navijači Hajduka podobno provokacijo izvedli že leta 1995, ko sta se Hajduk in Ajax pomerila v četrtfinalu lige prvakov. Tudi takrat so skozi Split nosili krsto z imenom nizozemskega kluba. Enaintrideset let pozneje se je prizor ponovil.

Nizozemski portal FCUpdate je medtem ostro kritiziral vedenje dela Hajdukovih navijačev. Opozoril je na posnetke žaljivih vzklikov, pa tudi na uničenje simbolične krste, ki so jo pripeljali na sprevod.

Zaradi bakel morali prekiniti tekmo

Napetosti se niso končale na ulicah. Na stadionu Poljud so domači navijači v 77. minuti prižgali toliko pirotehnike, da je gost dim prekril igrišče.

Sodnik je moral tekmo prekiniti, nogometaši pa so zapustili zelenico. Po približno 12 minutah so lahko nadaljevali igro. Nemški Tagesspiegel je poročal, da je bila tekma zaradi gostega dima na robu dokončne prekinitve. Hajduk se je po dogodku uradno opravičil Evropski nogometni zvezi (Uefa), vodstvu Ajaxa in nogometašem zaradi prekinitve, ki jo je povzročila pirotehnika. V klubu so poudarili, da ne želijo, da si Evropa Split zapomni po takšnih prizorih.

Oglasila se je tudi hrvaška vlada, policija že preiskuje

Dogajanje je ostro obsodila tudi hrvaška vlada, ki je sporočila, da so vzkliki, s katerimi so posamezniki slavili nacistični režim, popolnoma nesprejemljivi. Policija je sprožila kriminalistično preiskavo in poskuša ugotoviti, kdo je med sprevodom vzklikal prepovedana gesla.

Vlada je poudarila, da takšno vedenje pomeni zanikanje športnih in demokratičnih vrednot, ki jih zagovarja sodobna Hrvaška.

Oglasile so se tudi opozicijske stranke. Stranka Možemo je zahtevala najstrožje zakonsko predvidene kazni za odgovorne.