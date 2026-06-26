Grozljivi prizori po silovitih potresih, število mrtvih narašča, oglasila se je Pirc Musarjeva (VIDEO in FOTO)

Potem ko sta Venezuelo prizadela dva močna potresa, ki sta doslej zahtevala najmanj 235 življenj, več kot 4300 ljudi pa je bilo poškodovanih, reševalne ekipe nadaljujejo preiskovanje ruševin. Številni še vedno veljajo za pogrešane, veliko prebivalcev pa je ostalo ujetih pod porušenimi stavbami, zato se bojijo, da bi se število mrtvih po dveh silovitih potresih lahko merilo v tisočih. Najhuje sta prizadeta glavno mesto Caracas in obalno mesto La Guaira, kjer so se še več ur po potresu iz ruševin slišali klici na pomoč.

Po podatkih Ameriškega geološkega zavoda (USGS) se je prvi potres z magnitudo 7,2 zgodil v sredo ob 18.04 po lokalnem času, le nekaj sekund pozneje pa je sledil še močnejši potres z magnitudo 7,5. Oba sta bila plitva, z epicentroma na globini 20 oziroma 10 kilometrov, zaradi česar sta povzročila razdejanje na velikem območju. Potresa sta Venezuelo prizadela med državnim praznikom, ko je bila večina prebivalcev doma, kar je dodatno povečalo število žrtev. Začasna predsednica Delcy Rodríguez je razglasila izredne razmere, predsednik narodne skupščine Jorge Rodríguez pa je potrdil, da se je število smrtnih žrtev povzpelo na najmanj 235.

Delcy Rodriguez FOTO: Handout Afp

FOTO: Federico Parra Afp

Obupano iskanje pogrešanih

V La Guairi je bilo več deset stavb popolnoma uničenih ali močno poškodovanih, porušen desetnadstropni hotel pa se je spremenil v kup betona. Prebivalci obupano iščejo člane svojih družin. Na družbenih omrežjih in v medijih so se pojavili dramatični posnetki, ki razkrivajo popoln kolaps in nemoč venezuelskih nujnih služb po uničujočih potresih. Posnetki prikazujejo reševalne ekipe, ki v temi preiskujejo ruševine in si pri tem z mobilnimi telefoni svetijo kot z baterijskimi svetilkami.

Študent medicine Juan Ortiz je za BBC povedal, da je eden od njegovih bližnjih prijateljev umrl, drugi je pod ruševinami, približno 20 njegovih znancev z obalnega območja pa velja za pogrešane. »Sem v šoku in popolnoma zmeden. Najbolj me boli, da ne morem pomagati,« je dejal. Stavbe so se rušile tudi v Caracasu, škoda pa je bila zabeležena tudi v zveznih državah Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua in Miranda. Župan četrti Chacao Gustavo Duque je dejal, da je samo v eni porušeni stavbi umrlo 11 ljudi, medtem ko so 23 oseb rešili.

FOTO: Juan Barreto Afp

FOTO: Gaby Oraa Reuters

Letališče zaprto, tisoči brez doma

Mednarodno letališče Maiquetía, glavno venezuelsko letališče, je zaradi hudih poškodb zaprto. Mnogi prebivalci so ostali brez domov ali pa zaradi strahu pred novimi porušitvami nočejo vstopiti v poškodovane stavbe, zato noči preživljajo na ulicah. Dodatno zaskrbljenost povzročajo številni popotresni sunki. Delcy Rodríguez je izjavila, da so po glavnem potresu zabeležili več kot 30 tresenj tal.

Ameriški geološki zavod je opozoril, da gre za katastrofo velikih razsežnosti: »USGS ocenjuje, da sta zelo verjetna veliko število žrtev in ogromna materialna škoda.« Po njihovih modelih obstaja 42-odstotna verjetnost, da bo število mrtvih preseglo 10.000, medtem ko je verjetnost, da bo umrlo več kot 100.000 ljudi, ocenjena na 33 odstotkov. Strokovnjaki poudarjajo, da ne gre za napoved, temveč za oceno tveganja, ki temelji na moči potresa, globini epicentra, gostoti poseljenosti in izkušnjah iz prejšnjih katastrof. Na končno število žrtev bosta vplivala tudi kakovost gradnje in čas, ko sta potresa prizadela državo.

FOTO: Juan Barreto Afp

Najmočnejši potres v več kot stoletju

Venezuela leži na stiku dveh tektonskih plošč, potresa pa sta najverjetneje nastala zaradi nenadnega sproščanja energije med njima. Novinar Luis Hernandez iz Caracasa je dejal, da je oceno dejanskih razsežnosti katastrofe otežil izpad elektrike in internetnih povezav: »Zaradi gospodarske krize je zelo težko oceniti dejansko škodo.« Najhuje sta bili prizadeti četrti Altamira in Los Palos Grandes v Caracasu, ki sta močno trpeli že v uničujočem potresu leta 1967, ko je umrlo okoli 200 ljudi. Po podatkih USGS je potres z magnitudo 7,5 drugi najmočnejši zabeleženi potres v Venezueli od začetka meritev leta 1900.

FOTO: Maryorin Mendez Afp

»To je najmočnejši potres, kar sem jih kdaj občutila. Prepričana sem bila, da se bo stavba zrušila name,« je povedala novinarka BBC Munda Nicole Kolster, ki živi v sedmem nadstropju stavbe v četrti Los Palos Grandes. Tresenje tal so čutili tudi v kolumbijski prestolnici Bogoti, oddaljeni več sto kilometrov.

Nataša Pirc Musar izrazila sožalje Venezueli

Predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar je sožalje izrazila tudi na družbenem omrežju X. Zapisala je, da Slovenija stoji ob strani prebivalcem Venezuele v tem težkem času, poškodovanim zaželela hitro okrevanje ter se zahvalila reševalnim ekipam in prvim posredovalcem za njihovo predano delo. Sporočilo je sklenila z besedami: »Naše misli so z vami.«

Prihaja mednarodna pomoč

Številne države so Venezueli ponudile pomoč pri reševanju in odpravljanju posledic katastrofe. Združene države so napovedale paket pomoči v vrednosti 150 milijonov dolarjev ter poslale reševalne ekipe, medicinske zmogljivosti, vojaške transportne ladje in letala za podporo operacijam iskanja in reševanja.

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je svoji administraciji takoj naročil, naj bo pripravljena na hitro ukrepanje: »Dva ogromna potresa sta prizadela prebivalce Venezuele in pustila uničujoče posledice. Združene države so pripravljene pomagati.« Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da ZDA nemudoma razporejajo reševalne ekipe, medicinsko pomoč in humanitarno podporo. V Caracas je prispel generalmajor Korpusa marincev ZDA Kevin J. Jarrad, ki bo vodil in usklajeval vojaško podporo ZDA po potresih. Pomoč so napovedale tudi Dominikanska republika, Salvador, Mehika in Katar.

Razmere na terenu so grozljive, saj po letih hude gospodarske krize državne službe nimajo niti najosnovnejše opreme za odzivanje v izrednih razmerah, kaj šele težke mehanizacije in naprednih orodij za lociranje preživelih pod tonami betona. Prav zaradi tega strašnega pomanjkanja opreme bo prihod napovedane mednarodne pomoči in specializiranih tujih ekip ključen v tekmi s časom, poroča Dnevnik.hr.