Grozljivka na eni najbolj priljubljenih turističnih točk: pogrešajo 20 ljudi (VIDEO)

Po nenadni sobotni poplavi na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona je pogrešanih najmanj 20 ljudi, so v nedeljo sporočili iz tamkajšnje službe za narodne parke. Ta v sodelovanju z lokalnimi oblastmi sodeluje pri evakuaciji in iskanju pogrešanih oseb.

Poplava je območje parka zajela v soboto ob približno 14.30 po lokalnem času, povzročilo pa jo je deževje na bližnji planoti Kaibab. Prizadela je območji kanjona Bright Angel in ranča Phantom, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli pri službi za narodne parke. Sprva je ta navedla, da je verjetno pogrešanih več kot 20 ljudi. Za zdaj po njihovih navedbah ni smrtnih žrtev ali ranjenih. Do nedelje zjutraj so evakuirali 62 ljudi, za druge je evakuacija še predvidena.

Videoposnetki, ki so jih posneli pohodniki, prikazujejo tok blatne vode, ki se skupaj z drobirjem v narasli reki vali ob pešpoti in pod mostovi. Poškodovan je bil ključni vodovod v narodnem parku, zaradi česar bo na najbolj obiskanem območju omejena oskrba z vodo ter prepovedano kurjenje na drva in oglje. Vremenoslovci danes pričakujejo nadaljnje nevihte in močne padavine, kar bi lahko povzročilo tudi dodatne poplave, skalne podore ter spremenljive razmere na pešpoteh in v rekah. Nekatera prenočišča bodo čez noč zaprli, a bo park čez dan ostal odprt.