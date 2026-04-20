Grozljivka pri sosedih: »Gori, gori! Gremo ven«

V pritličnih in kletnih prostorih bloka v stanovanjski četrti Straßgang v avstrijskem Gradcu je v nedeljo zvečer izbruhnil velik požar. »Bili smo doma in stala sem na terasi, nakar sem se obrnila in zagledala ogromen črn dim. Svojim otrokom sem samo zakričala: Gori, gori! Gremo ven! Stekli smo ven in zunaj videli veliko ljudi in tudi policijo,« je za avstrijski ORF trenutke ob začetku požara opisala ena od tamkajšnjih stanovalk. Videti je bilo kot v kakšnem filmu, saj je ogenj bruhal iz spodnjih prostorov bloka, gost, črn dim pa se je valil visoko v zrak in so ga videli daleč naokoli. Pridrvelo je 50 gasilcev z 11 vozili. Zaradi strahu pred velikim številom ranjenih je bil Rdeči križ v pripravljenosti s kar 14 vozili. Skupno so v bolnišnice v Gradcu zaradi vdihavanja dima odpeljali 16 ljudi, na srečo pa nihče ni bil resneje poškodovan.

Požar je izbruhnil malo pred osmo zvečer, pogasili pa so ga v dveh urah. Povzročil je ogromno gmotno škodo, saj je 10 stanovanj uničenih. Kot so pojasnili za časopis Kleine Zeitung, policija preučuje vse možnosti: od tega, da je šlo za tehnično napako, do požiga. Po prvih informacijah gasilcev naj bi zagorelo pri smetnjakih. Nato so plameni zajeli fasado.