Grozljivka pri sosedih: na komaj 47 kvadratnih metrih živelo kar 90 mačk! Zadnje tri so našli v dimniku (VIDEO)

Hrvaške te dni pretresa grozljivo odkritje. V majhnem stanovanju na Reki so našli kar 90 mačk, ki so živele med kupi smeti in iztrebkov. Med rešenimi živalmi so bili tudi komaj dan stari mladiči. Prostovoljci so jih reševali dva dni, zdaj pa razkrivajo, v kakšnem stanju so jih našli.

Na Reki so prostovoljci društva Kitten Safe House naleteli na prizor, ki ga ne bodo zlahka pozabili. V stanovanju, velikem vsega 47 kvadratnih metrov, je živelo neverjetnih 90 mačk. Živali so se skrivale za pohištvom, v luknjah in med vrečami odpadkov. Stanovanje je bilo polno smeti in iztrebkov, poroča hrvaški RTL Danas.

Reševanje je trajalo kar dva dni. Prostovoljci so morali pregledati vsak kotiček stanovanja, da bi našli vse živali. Zadnje tri mačke so izvlekli celo iz dimnika. Med rešenimi so bili tudi komaj dan stari mladiči, ki so prve trenutke svojega življenja preživeli v naravnost grozljivih razmerah.

Mačke so podhranjene, prestrašene in polne zajedavcev

Čeprav so zdaj na varnem, njihovih težav še zdaleč ni konec. Številne živali so podhranjene, dehidrirane in prestrašene, nekatere pa imajo tudi resne zdravstvene težave. Daniela Knežević, ustanoviteljica in prostovoljka društva Kitten Safe House Rijeka, je za RTL pojasnila, da bodo vse rešene mačke še dolgo potrebovale pomoč. Posebno težavo predstavljajo ušesne garje, zdravljenje pa zahteva zdravila, mazila in druga veterinarska sredstva. Vse to pomeni visoke stroške. S peskom in hrano so po njenih besedah za zdaj še razmeroma dobro preskrbljeni.

Ob tem opozarja, da videz živali lahko vara. Nekatere mačke so bile na fotografijah videti precej bolj rejene, kot so v resnici. »Videti so dobro? Ne, niso,« je opozorila Kneževićeva in pojasnila, da se živalim pod kožo čutijo hrbtenica in kosti. Njihov napihnjen videz je bil povezan z zajedavci.

Prostovoljci zdaj iščejo nove domove za rešene živali. Za zdaj ima zagotovljeno prihodnjo posvojitev le ena mačka, ki bo po okrevanju odšla v Istro.

Kako lahko nekdo v stanovanju nakopiči toliko živali? Psihologinja pojasnjuje

Pretresljiv primer odpira tudi vprašanje, kako lahko v tako majhnem prostoru konča kar 90 živali. Psihologinja Dajana Čopec je za RTL Danas pojasnila, da je v ozadju takšnih primerov včasih patološko kopičenje živali. Po njenih besedah je treba razlikovati med željo posameznika, da bi živalim pomagal, in dejanskimi posledicami njegovih dejanj. Človek lahko čuti izjemno močno potrebo po zaščiti živali in odgovornosti zanje, vendar nima sposobnosti, da bi zanje ustrezno skrbel. Tako se lahko povsem osredotoči na svojo željo po pomoči, pri tem pa spregleda dejstvo, da živali trpijo. Takšno vedenje je lahko povezano z določenimi duševnimi stanji, nerazumnimi prepričanji ali blodnjavimi idejami, je pojasnila psihologinja.

Ob tem poudarja, da je pomembno pravočasno ukrepanje. Ljudje, ki opazijo podobne razmere, bi se morali odzvati brez obsojanja in po potrebi vključiti pristojne službe. To pa ne pomeni, da so pri konkretnem primeru že ugotovili duševno motnjo osebe, ki je imela živali.

Zahtevajo strožje kazni in več nadzora

Na pretresljiv primer so se odzvali tudi v hrvaškem društvu Prijatelji živali.

Njegov predsednik Luka Oman opozarja, da bi morali za boljšo zaščito živali uvesti strožje kazni in zagotoviti dosledno izvajanje zakonov. Predlagajo tudi ustanovitev posebne inšpekcije za zaščito živali, ki bi skupaj s komunalnimi redarji nadzirala razmere, v katerih ljudje zadržujejo živali.