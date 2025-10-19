Grozljivka v Španiji: blatni hudourniki odnašali vse pred seboj (FOTO in VIDEO)

Dramatični posnetki, objavljeni na družabnih omrežjih, prikazujejo trenutek, ko je val blatne vode preplavil špansko Ílloro, priljubljen turistični nedaleč od Alhambre.

Divji hudourniki so ogrožali hiše, voda je drla po cestah, ulicah in stopnicah ter s seboj odnašala vse, kar ji je prišlo na pot, tudi avtomobile.

Oblasti so zaradi močnega naliva na območju prižgale rumeno vremensko opozorilo in ljudi pozvale, naj se umaknejo na varno, še najbolje iz mesta, a so mnogi obtičali v svojih domovih. Hudourniške vode so poplavile deset stavb in v njih pustile ogromne nanose blata in druge trdovratne nesnage.

Eden od prebivalcev Íllore je za portal The Spanish Eye povedal: »Trajalo je le 20 minut, a je bilo grozljivo.« Lokalni časnik je ob tem poročal, da je v mestu v manj kot eni uri padlo do 60 litrov dežja.

Uničujoče poplave je sicer povzročila nevihta Alice, ki je v več kot dva tedna pustošila po vzhodni obali in otokih Španije, ter povsem poplavila mnoge priljubljene počitniške destinacije. V začetku tedna so v Valencii prižgali rdeči alarm zaradi hudourniških poplav, tudi tam so vozniki ostali ujeti v avtomobilih, ki jih je s seboj odnesla blatna reka.

Zaradi divjega vremena je Katalonija razglasila izredne razmere v petih okrožjih, vključno s Tarragono, ki je bila najbolj prizadeta zaradi nalivov. Tudi tam so mestne oblasti izdale rdeči alarm in domačine opozorili, naj se pripravijo na 180 mm dežja v 12 urah.

Škoda je ogromna. FOTO: Josep Lago/Afp