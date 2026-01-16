Grozljivka: ženska se je zbudila in na svojem trebuhu zagledala 2,5-metrskega pitona

V Avstraliji, kjer bližina divjih živali pogosto sega tudi v urbana okolja, je prebivalka Brisbana Rachel Bloor doživela izkušnjo, ki je ne bo zlahka pozabila. Pozno v ponedeljek zvečer se je zbudila z občutkom teže na prsih in trebuhu, poroča ABC. V polsnu je sprva domnevala, da gre za enega od družinskih psov, ki se je med spanjem zleknil nanjo. Predramila je moža in ga prosila, naj prižge luč. Takrat je postalo jasno, da ima na sebi približno dva metra in pol dolgega preprogastega pitona, zvitega čez njen zgornji del telesa.

Mož jo je poskušal umiriti in jo opozoril, naj ostane pri miru. Po moževih navodilih je Bloorjeva previdno zdrsnila izpod odeje ter se umaknila na varno razdaljo. Prepričana je, da se je kača povzpela do drugega nadstropja, zdrsnila skozi okno, potisnila odprta polkna in se nato zvila v posteljo. Čeprav je bil dogodek pretresljiv, Bloorjeva pravi, da ni občutila strahu pred samo kačo. Odraščala je na večjem posestvu in je vajena srečanj z divjimi živalmi. Ob tem je pripomnila, da jo bolj kot kače v resnici plašijo krastače.

Divje živali danes niso številčnejše kot v preteklosti

Strokovnjaki opozarjajo, da so v tem delu Avstralije tovrstna srečanja v toplejših mesecih pogostejša. Gre za obdobje paritve in izleganja jajc, ko so kače bolj aktivne in se pogosteje gibljejo zunaj svojih običajnih skrivališč. K večjemu številu opažanj prispeva tudi širitev stanovanjskih območij na nekdanjih naravnih habitatih. Lovci na kače poudarjajo, da živali niso številčnejše kot v preteklosti, a se ljudje z njimi pogosteje srečujejo prav zaradi posegov v naravno okolje. Dvorišča, garaže in odprtine na hišah kačam ponujajo zavetje ter enostavne vstopne točke.