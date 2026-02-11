Grozljivo: ena od Epsteinovih žrtev naj bi imela komaj devet let!

Po razkritju dokumentov o pokojnem Jeffreyju Epsteinu na plan prihajajo vedno bolj grozljive informacije. Tako so odvetniki zdaj razkrili, da je je bila ena od Epsteinovih žrtev stara komaj devet let, obsojeni pedofil pa naj bi bil povezan tudi z »visokim uradnikom neke tuje vlade, ki naj bi bil trenutno na položaju«. Republikanec Thomas Massie in demokrat Ro Khanna, demokrat, ki sta od lanskega julija na čelu skupine, ki si je prizadevala za objavo Epsteinovih dokumentov, sta še dodala, da naj bi bila v dokumentih še imena šestih moških, štirje so bili po podatkih Massieja rojeni pred letom 1970, domnevno vpletenih v kazniva dejanja.

V ponedeljek so si člani ameriškega kongresa prvič lahko ogledali originalne dokumente, brez cenzuriranih odsekov, so pa morali za to osebno obiskati stavbo ministrstva za pravosodje v severovzhodnem Washingtonu, DC, in jih brati na računalnikih omenjenega ministrstva. Prenos datotek ali tiskanje ni bilo dovoljeno. Med izbranci je bil tudi Jamie Raskin, demokratski član predstavniškega doma iz Marylanda in odvetnik, ki je pozneje dejal, da dokumenti vsebujejo več mladih žrtev, ki se jih prej ni omenjalo, ena od njih bil je po Raskinovih besedah stara komaj devet let. »Ko prebirate te dokumente, berete o 15-letnih dekletih, 14-letnih dekletih, 10-letnih dekletih. Danes sem videl, da je bila omenjena devetletna deklica. Mislim, to je preprosto absurdno in škandalozno,« je dejal Raskin.

Ghislaine Maxwell ni hotela odgovarjati

V ponedeljek so na kongresnem odboru za vladni nadzor in reforme sicer zaslišali nekdanjo Epsteinovo sodelavko in partnerica Ghislaine Maxwell, ki pa na vprašanja ni želela odgovarjati. Sklicevala se je na 5. amandma k ameriški ustavi, ki med drugim ščiti obdolžence v kazenskem postopku, tako da jim ni treba pričati, če bi s pričanjem lahko obremenili sami sebe. Priča se lahko sklicuje na peti amandma in ne odgovarja na vprašanja, če meni, da bi lahko s tem obtožila samo sebe, kar je storila Maxwellova in ni hotela odgovarjati na vprašanja o Epsteinu.

Zakonodajalci so zaman zasliševali Maxwellovo po videopovezavi iz teksaškega zapora, kamor jo je iz strogo varovanega zapora preselila vlada predsednika Donalda Trumpa, potem ko je na zaslišanju z namestnikom pravosodne ministrice ZDA Toddom Blanchem lani med drugim zatrdila, da Trump ni naredil nič narobe. Ghislaine Maxwell Trumpa prosi za pomilostitev, obenem pa je vložila zahtevo za novo sojenje, potem ko je bila leta 2022 obsojena na 20 let zaporne kazni zaradi sodelovanja v Epsteinovih zlorabah mladoletnic.