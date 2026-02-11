  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZKRITI DOKUMENTI

Grozljivo: ena od Epsteinovih žrtev naj bi imela komaj devet let!

V dokumentih naj bi bil omenjen tudi »visoki uradnik neke tuje vlade«.
Dokumente v necenzurirani obliki so si lahko člani kongresa ogledali na računalnikih ministrstva za pravosodje. FOTO: Martin Bureau/Afp
Dokumente v necenzurirani obliki so si lahko člani kongresa ogledali na računalnikih ministrstva za pravosodje. FOTO: Martin Bureau/Afp
B. K. P.
 11. 2. 2026 | 08:19
 11. 2. 2026 | 08:19
2:52
A+A-

Po razkritju dokumentov o pokojnem Jeffreyju Epsteinu na plan prihajajo vedno bolj grozljive informacije. Tako so odvetniki zdaj razkrili, da je je bila ena od Epsteinovih žrtev stara komaj devet let, obsojeni pedofil pa naj bi bil povezan tudi z »visokim uradnikom neke tuje vlade, ki naj bi bil trenutno na položaju«. Republikanec Thomas Massie in demokrat Ro Khanna, demokrat, ki sta od lanskega julija na čelu skupine, ki si je prizadevala za objavo Epsteinovih dokumentov, sta še dodala, da naj bi bila v dokumentih še imena šestih moških, štirje so bili po podatkih Massieja rojeni pred letom 1970, domnevno vpletenih v kazniva dejanja.

V ponedeljek so si člani ameriškega kongresa prvič lahko ogledali originalne dokumente, brez cenzuriranih odsekov, so pa morali za to osebno obiskati stavbo ministrstva za pravosodje v severovzhodnem Washingtonu, DC, in jih brati na računalnikih omenjenega ministrstva. Prenos datotek ali tiskanje ni bilo dovoljeno. Med izbranci je bil tudi Jamie Raskin, demokratski član predstavniškega doma iz Marylanda in odvetnik, ki je pozneje dejal, da dokumenti vsebujejo več mladih žrtev, ki se jih prej ni omenjalo, ena od njih bil je po Raskinovih besedah stara komaj devet let. »Ko prebirate te dokumente, berete o 15-letnih dekletih, 14-letnih dekletih, 10-letnih dekletih. Danes sem videl, da je bila omenjena devetletna deklica. Mislim, to je preprosto absurdno in škandalozno,« je dejal Raskin.

Ghislaine Maxwell ni hotela odgovarjati

V ponedeljek so na kongresnem odboru za vladni nadzor in reforme sicer zaslišali nekdanjo Epsteinovo sodelavko in partnerica Ghislaine Maxwell, ki pa na vprašanja ni želela odgovarjati. Sklicevala se je na 5. amandma k ameriški ustavi, ki med drugim ščiti obdolžence v kazenskem postopku, tako da jim ni treba pričati, če bi s pričanjem lahko obremenili sami sebe. Priča se lahko sklicuje na peti amandma in ne odgovarja na vprašanja, če meni, da bi lahko s tem obtožila samo sebe, kar je storila Maxwellova in ni hotela odgovarjati na vprašanja o Epsteinu. 

Zakonodajalci so zaman zasliševali Maxwellovo po videopovezavi iz teksaškega zapora, kamor jo je iz strogo varovanega zapora preselila vlada predsednika Donalda Trumpa, potem ko je na zaslišanju z namestnikom pravosodne ministrice ZDA Toddom Blanchem lani med drugim zatrdila, da Trump ni naredil nič narobe. Ghislaine Maxwell Trumpa prosi za pomilostitev, obenem pa je vložila zahtevo za novo sojenje, potem ko je bila leta 2022 obsojena na 20 let zaporne kazni zaradi sodelovanja v Epsteinovih zlorabah mladoletnic.

Več iz teme

Jeffrey EpsteinGhislaine MaxwellEpsteinovi dokumentizlorabepedofilija
ZADNJE NOVICE
11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
11:00
Lifestyle  |  Polet
TO JEMO VSAK DAN

Zakaj imate visok krvni tlak, če skoraj ne solite hrane

Hipertenzija se pogosto začne na krožniku.
Miroslav Cvjetičanin11. 2. 2026 | 11:00
10:25
Novice  |  Slovenija
FURS

Rubeži socialne pomoči na ustavnem sodišču: družini s petimi otroki kršene pravice

Pravna mreža je vložila pobudo za oceno ustavnosti rubežev socialne pomoči.
11. 2. 2026 | 10:25
10:16
Šport  |  Odmevi
ITALIJANSKA KLASIKA

Poglejte, kaj jedo tekmovalci na olimpijskih igrah: hranijo jih v 11 hotelih (VIDEO in FOTO)

V olimpijskih vaseh vsak dan pripravijo na tisoče obrokov.
11. 2. 2026 | 10:16
10:01
Bulvar  |  Zanimivosti
AVTOIMUNA BOLEZEN

Minuta na soncu jo lahko ubije, trdi samooklicana vampirka

Boleha za avtoimunsko boleznijo, ki navadno ni povezana s soncem.
11. 2. 2026 | 10:01
09:34
Novice  |  Slovenija
PISMO DRŽAVLJANOM

Robert Golob državljanom napisal ganljivo pismo: »Upam, da vam bo všeč« (VIDEO)

Premier dr. Robert Golob ga je pisal dolgo v noč.
Kaja Grozina11. 2. 2026 | 09:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki