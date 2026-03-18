Grozljivo: gondola zgrmela v globino, reševalci eno osebo oživljali (VIDEO)

V priljubljenem švicarskem smučarskem letovišču Titlis v kantonu Obwalden, se je pripetila grozljiva nesreča, v kateri naj bi se huje ranila najmanj ena oseba, poročajo tuji mediji. Z jeklenice se je strgala gondola in strmoglavila v globino, nato pa se je skotalila po zasneženem pobočju. Dramatični posnetki, ki so zaokrožili po spletu, prikazujejo kabino, ki trči ob tla in se večkrat prevrne, medtem ko zgroženi očividci nemočno opazujejo nesrečo. »Preprosto se je strgala z vrvi in ​​se začela kotaliti,« je za lokalne medije povedala priča. Kabina se je nato povsem zmečkana ustavila na dnu pobočja, k njej pa so kmalu prihiteli reševalci, ki so začeli oživljati človeka, ki je bil v času nesreče v gondoli.

»Oživljali so ga približno 30 minut,« je še dejala omenjena priča in dodala: »Pihal je močan veter. Nato je sledil še močnejši sunek in vrv se je premaknila. Nato smo videli kabino, ko pada proti tlom.« Kako hudo je bila oseba ranjena in ali bo preživela, za zdaj ni znano, prav tako pristojni še niso pojasnili, kako to, da je gondola obratovala kljub vetru, ki je pihal s sunki, ki so presegali 80 km/h. Več žičnic namreč zaradi vetra ni delovalo.