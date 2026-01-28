  • Delo d.o.o.
JAVNI INCIDENT

Grozljivo: Kongresnico so na srečanju z volivci napadli z neznano tekočino (FOTO in VIDEO)

Napadalca so na kraju prijeli, dogodek pa se je zgodil v času zaostrenih razprav o imigracijski politiki.
Kaja Grozina
 28. 1. 2026 | 15:09
 28. 1. 2026 | 15:09
2:47
A+A-

Na javnem srečanju z volivci v Minneapolisu je bila kongresnica Ilhan Omar tarča napada z neznano tekočino. Incident se je zgodil v torek zvečer, ko je eden izmed udeležencev proti govorniškemu odru razpršil tekočino, so sporočili policisti iz Minneapolisa. Omarjeva v napadu ni bila poškodovana, kljub dogodku pa je ostala na odru in nadaljevala srečanje. Varnostno osebje je moškega nemudoma odstranilo iz prostora in ga pridržalo, policija pa je na kraju dogodka začela forenzično preiskavo, poroča BBC.

Poskus ustrahovanja je ne bo ustavil 

Ena izmed udeleženk je povedala, da je sprva mislila, da gre za člana ekipe, ki se kongresnici približuje z obvestilom. Šele nato je zaznala oster, kiselkast vonj, ki se je hitro razširil po prvih vrstah prostora. Omarjeva se je kmalu po dogodku odzvala na družbenem omrežju X. Zapisala je, da je v redu in da je poskus ustrahovanja ne bo ustavil. Poudarila je, da nasilju ne bo dovolila, da bi jo odvrnilo od njenega dela. Tudi po incidentu je zbranim dejala, da bodo nadaljevali. Opozorila je, da provokacije ne smejo prevzeti pozornosti in da dialoga ne bodo prekinili. Posnetki iz dvorane prikazujejo varnostno osebje, ki je ob pozivih, naj se naredi prostor, moškega pospremilo proti izhodu. 

Je za napad kriv Trump? 

Dogodek je potekal v kletnem prostoru na severu Minneapolisa, kjer se je zbralo približno sto ljudi. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o prisotnosti zveznih imigracijskih organov v mestu, potem ko sta bila v zadnjem mesecu v ločenih incidentih smrtno ustreljena dva ameriška državljana. Januarja je v posredovanju umrl Renee Good, prejšnji teden pa še Alex Pretti, kar je v skupnosti sprožilo nove proteste in javno ogorčenje. Na srečanju je Omarjeva pozvala k odpravi agencije Immigration and Customs Enforcement. Dejala je tudi, da bi morala ministrica za domovinsko varnost odstopiti ali se soočiti z ustavno obtožbo. 

Napetosti v mestu številni povezujejo tudi z dolgoletnimi političnimi napadi predsednika Donalda Trumpa na kongresnico. V preteklosti jo je večkrat žaljivo napadal, januarja pa zapisal, da bi morala biti zaprta ali poslana nazaj v Somalijo. Njegove izjave so sprožile ostre odzive doma in v tujini. Po zadnjem smrtonosnem incidentu je Trump v torek dejal, da bo njegova administracija v Minnesoti nekoliko umirila razmere, kljub temu pa napetosti in nezaupanje v skupnosti ostajajo.

